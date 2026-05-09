Foram apreendidos pelos policiais duas pistolas calibre 9 mm e um rádio comunicador. - Divulgação PMRJ

Foram apreendidos pelos policiais duas pistolas calibre 9 mm e um rádio comunicador.Divulgação PMRJ

Publicado 09/05/2026 11:16

Uma perseguição policial terminou em tiroteio e morte na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na madrugada deste sábado (9).

De acordo com a PM, os agentes do 14º BPM (Bangu) montaram um cerco para interceptar um automóvel que vinha sendo utilizado por criminosos para praticar roubos na região. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os criminosos atiraram e houve confronto.

Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local. Um outro suspeito foi rendido e preso. Os policiais apreenderam duas pistolas calibre 9 mm e um rádio comunicador.

O caso foi encaminhado para a 33ª DP (Realengo).