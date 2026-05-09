Prisão foi efetuada por agentes da Deam São João de MeritiDivulgação
Homem é preso por estuprar criança na Baixada Fluminense
Vítima era amiga da filha do criminoso
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Vítima era amiga da filha do criminoso
Perseguição policial deixa suspeito morto e outro detido na Zona Oeste
Criminosos utilizavam veículo para cometer roubos na Estrada do Mendanha; em Campo Grande
Motorista atropela seis jovens em Niterói e foge sem prestar socorro
Vítimas estavam de bicicleta quando foram atingidas por um veículo preto; um adolescente de 17 anos está em estado grave
Uerj terá que pagar R$ 100 mil de indenização por morte de adolescente em hospital universitário
Justiça entende que houve falha na condução do pós-operatório do paciente de apenas 17 anos
Dupla é presa por integrar grupo que roubava motoristas de aplicativo na Baixada
Eles também rendiam e exigiam transferências bancárias das vítimas
Acidente de carro causa queda de muro e poste, na Zona Norte
Uma faixa da Avenida Pastor Martin Luther King Jr., sentido Pavuna, teve de ser interditada para o trabalho dos Bombeiros e da Light
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