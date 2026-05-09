Prisão foi efetuada por agentes da Deam São João de Meriti - Divulgação

Prisão foi efetuada por agentes da Deam São João de MeritiDivulgação

Publicado 09/05/2026 11:51

Rio - Um homem foi preso em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (9), por abusar sexualmente de uma criança de 11 anos. A vítima era amiga da filha do criminoso.

Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteceram durante uma visita da menor na casa deles. Os próprios filhos, de 11 e 13 anos, flagraram o pai cometendo o crime.

Ainda de acordo com a corporação, agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra ele, pelo crime de estupro de vulnerável.