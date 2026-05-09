Carro destruiu o muro de uma casa e derrubou um poste - Divulgação / COR

Carro destruiu o muro de uma casa e derrubou um posteDivulgação / COR

Publicado 09/05/2026 09:46

Rio - Um grave acidente de carro provocou a queda de um poste e do muro de uma casa na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., sentido Pavuna, na altura do bairro Colégio, Zona Norte, nas primeiras horas da manhã deste sábado (9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Irajá foram acionados às 4h22. O motorista, um homem, de 44 anos, - que não teve a identidade divulgada - com ferimentos leves foi atendido, mas recusou transporte até o hospital.



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da avenida teve de ser interditada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. A Light informou que enviou uma equipe para o local a fim de consertar o poste e reposicionar a fiação.