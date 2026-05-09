Agentes da 54ª DP prenderam a dupla de criminosos - Divulgação / PCERJ

Agentes da 54ª DP prenderam a dupla de criminososDivulgação / PCERJ

Publicado 09/05/2026 10:06

Rio - Dois homens foram presos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por integrarem um grupo especializado em roubos contra motoristas de aplicativo. Policiais localizaram a dupla nesta sexta-feira (8).

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que os criminosos simulavam corridas para atrair as vítimas e, já no interior dos veículos, anunciavam o assalto. Além de roubarem os pertences dos motoristas, eles também os rendiam e exigiam transferências bancárias.

Ainda de acordo com a corporação, a partir das diligências e do material reunido ao longo da investigação, a Justiça expediu mandados de prisão, que foram cumpridos por agentes da 54ª DP (Belford Roxo).

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e responsabilizar todos os integrantes do grupo.