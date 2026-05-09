Droga estava escondida em uma mala de viagem dentro do porta-malas de um carro - Divulgação / PRF

Droga estava escondida em uma mala de viagem dentro do porta-malas de um carroDivulgação / PRF

Publicado 09/05/2026 08:40

Rio - Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas após perseguição com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar, na noite desta quinta-feira (7). Com eles, os agentes apreenderam cerca de seis quilos de skunk, variedade da maconha com alta concentração de THC. A abordagem aconteceu durante uma ação na BR-101, na altura do município de Silva Jardim, no interior do Rio.

Por volta das 20h, os agentes receberam informações sobre um veículo suspeito que seguia em direção ao Norte Fluminense. A equipe se posicionou em um ponto estratégico, na altura do km 265 da BR-101, em Rio Bonito.

O motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, fazendo manobras perigosas. A PRF solicitou apoio da PM para realizar o cerco. O carro foi localizado já no município de Silva Jardim.

Os dois homens tentaram fugir a pé, mas foram alcançados. A chave do veículo estava com um deles. Durante a revista no automóvel, os agentes encontraram uma mala de viagem com oito pacotes metálicos com aproximadamente seis quilos de skunk, no porta-malas.

O motorista disse que a mala era do passageiro, que negou a versão e contou outra história. Segundo ele, após contrair uma dívida com o condutor – que seria ligado a uma facção criminosa de Rio das Ostras –, passou a prestar serviços para o motorista, incluindo o transporte de veículos adulterados e pequenas quantidades de entorpecentes, como forma de quitar o débito.

O homem relatou ainda que teria levado uma motocicleta para ser trocada pela droga em uma comunidade do Rio e que retornaria de ônibus, mas acabou pegando carona no veículo abordado. A ocorrência foi encaminhada para a 120ª DP (Silva Jardim).