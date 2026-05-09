Droga estava escondida em uma mala de viagem dentro do porta-malas de um carroDivulgação / PRF
PRF e PM prendem dois por tráfico de drogas em perseguição policial
Com eles, foi apreendido seis quilos de skunk
Nem tudo é festa!
O problema não é a farra que virá com a redução da jornada de trabalho. A questão é fazer isso de qualquer maneira e, depois, sofrer com a ressaca
Congelamento de óvulos: realidade cada vez mais próxima para quem quer adiar o sonho da maternidade
Mulheres recorrem ao procedimento, que não é garantia plena de gravidez no futuro, para que consigam ter filhos mais tarde
Polícia Civil investiga desaparecimento de desembargador federal no Rio
Alcides Martins Ribeiro Filho, de 63 anos, foi visto pela última vez há 25 dias
Vídeo: criminoso entra em luta corporal com PM e tenta tomar fuzil durante abordagem em Tanguá
Homem possui cinco anotações criminais por crimes como tráfico de drogas, homicídio e furto
Partido Novo lança André Marinho como pré-candidato ao governo do Rio
Evento reuniu lideranças, entre eles Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais
Justiça mantém prisão de influenciador Luan Lennon e converte em preventiva
Também permanecerão detidos Enzo Raphael e Gabriel Henrique
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