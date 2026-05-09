Jovens recebem os primeiros socorros após serem atropelados por um carro na Estrada Caetano Monteiro, em frente ao Fórum de Pendotiba. - Divulgação/ Redes Sociais

Jovens recebem os primeiros socorros após serem atropelados por um carro na Estrada Caetano Monteiro, em frente ao Fórum de Pendotiba.Divulgação/ Redes Sociais

Publicado 09/05/2026 10:49

Seis adolescentes, entre 13 e 18 anos, foram atropelados na noite desta sexta-feira (8), no bairro de Pendotiba, em Niterói, Região Metropolitana. Segundo informações de testemunhas, o grupo estava andando de bicicleta quando um carro os atropelou e fugiu sem prestar socorro.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h01 para a Estrada Caetano Monteiro, em frente ao Fórum de Pendotiba. De acordo com informações repassadas ao 12º BPM (Niterói), as vítimas foram surpreendidas por um carro de cor preta, que invadiu o trecho da pista.



Dois jovens, de 13 e 14 anos, foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, ambos em estado intermediário de acordo com os Bombeiros. Para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), foram encaminhados quatro jovens: um de 17 anos, em estado grave; um de 15 anos, em estado intermediário; e um de 15 anos e outro de 18 que sofreram apenas ferimentos leves.

A polícia ainda trabalha para tentar identificar o motorista. O caso foi registrado na 79ª DP (Jurujuba).