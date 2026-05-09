Cariocas lotam Cadeg em busca de flores para o Dia das Mães - Érica Martin/Agência O DIA

Cariocas lotam Cadeg em busca de flores para o Dia das MãesÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 09/05/2026 12:07

Rio – Às vésperas do Dia das Mães, cariocas lotaram o Cadeg, em Benfica, na Zona Norte, em busca de flores como presentes. Tradicionais na data, buquês, rosas e arranjos seguem entre as opções preferidas dos clientes e impulsionam o movimento dos comerciantes, que esperam aumento nas vendas neste período.

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Em meio às compras, a médica e aniversariante do dia Larissa Melo Vasconcelos, 27 anos, contou sobre a coincidência em ter nascido no Dia das Mães. Ela explica que, por conta disso, a comemoração acaba sendo dobrada.



"Amanhã a gente vai fazer uma reuniãozinha em casa e a Cadeg tem tudo, né? Então desde flores para a decoração do ambiente, tanto flor de corte como planta, para decorar a casa e é isso. Desde coisas para fazer a comida do Dia das Mães até itens de decoração", disse.



Larissa também aproveitou para comprar flores para a mãe. "Ela está saindo cheia hoje. Só não falo quais porque eu não entendo de flor, só sei que é bonita", brincou.



Mãe da médica, a estudante de paisagismo, Mariana Melo, 60 anos, revelou que participou da escolha do presente.



"Meu maior presente de Dia das Mães foi a Larissa. Ela nasceu de 8 meses, antes da hora, foi o meu presente. Aí a gente comemora tudo junto", afirmou.



Quem também esteve acompanhada da mãe foi a dona de casa Meire Vânia Victorino, 54 anos.



"Eu vim buscar flores e queijo coalho, que o preço aqui é bem, bem em conta. A nossa família vai se reunir, alugamos uma casa com piscina e cada um tem que levar uma coisa. Eu fiquei com o feijão tropeiro e vim aqui comprar umas flores para ajudar na decoração", relatou.



Meire também contou que a mãe, Julia Chaves, 77 anos, tem Alzheimer, mas mesmo que ela não se lembre depois, ela fez questão de presenteá-la.



"Eu já comprei um conjunto para ela, uma sandália. E como ela tem Alzheimer, então ela não percebe, mas eu já fiz o que eu pude fazer. E a gente resolveu juntar a família esse ano porque a gente não sabe se no ano que vem a gente vai conseguir, então, né, é isso que a gente está fazendo", contou.



Julia revelou ter gostado das flores: "Todas são bonitas".



Ainda no Cadeg, a advogada Fabiana José, 48 anos, revelou que pretende fazer uma surpresa para a mãe. "Vou dar tudo pra ela e ela vai arrumar do jeito que ela gosta. Vamos passar o Dia das Mães em casa, a gente faz aquele almoço maravilhoso. Lá em casa somos 5 irmãos contando comigo. Vai ser um presente surpresa", contou.



Expectativa de vendas



Ao DIA, o vendedor Gabriel Thiago, 19 anos, revelou que o movimento está bom, mas que deve melhorar ainda mais ao longo do dia,



"Conforme o dia vai passando, o pessoal vai procurando. Até tem o pessoal que, assim como eu, deixa para resolver tudo de última hora, e pega o buquezinho bem no final do dia, no final da tarde assim. Durante a semana foi bom, só que é mais agendamento, para pegar, retirar um pouco antes, ou para entrega", explicou.



Ele acredita que as vendas podem superar as de 2025. "Ano passado eu não estive aqui, mas o pessoal falou que também foi bom, teve bastante venda, o faturamento foi alto e acredito que esse ano pode superar", comentou.



O florista Ângelo Evangelista, 59 anos, compartilha do mesmo pensamento. Ele relatou que também revende muitas flores nesta época.



"Movimento está muito bom. Desde quinta-feira até hoje está bombando. E amanhã a expectativa é melhor ainda, né? Que é o Dia das Mães. E o movimento está melhor do que no ano passado, porque a semana quase toda foi boa. Ano passado não, ficou mais para o dia mesmo, muito em cima, sábado e domingo", frisou.

*Colaboração Érica Martin