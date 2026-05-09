Motociclista acertou a vítima, de 5 anos, na faixa de pedestres - Reprodução

Motociclista acertou a vítima, de 5 anos, na faixa de pedestresReprodução

Publicado 09/05/2026 08:33

Rio - Uma criança foi atropelada por um motociclista na tarde de sexta-feira (8), na saída da Escola Municipal Artur Ramos, na Gávea, Zona Sul. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o condutor avança o sinal vermelho enquanto a menina atravessa a faixa de pedestres.



O acidente ocorreu na Rua Marquês de São Vicente, na altura do número 145. Nas imagens, é possível ver uma mulher atravessando a via acompanhada de duas crianças. Uma delas, ao tentar correr para chegar ao outro lado, é arremessada pela moto. Com o impacto, o motociclista também se desequilibra e cai.

Veja vídeo:

Criança é atropelada por motociclista em saída de escola municipal na Gávea, na Zona Sul do Rio, na tarde de sexta-feira (8).



Crédito: Câmera de Segurança Gabriel pic.twitter.com/vWnwoFI2n8 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 9, 2026

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento às 14h30. A criança recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Segundo o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, a menina, de apenas 5 anos, já recebeu alta e passa bem. Nas redes sociais, ele criticou a atitude do motorista.

"O sinal estava fechado. E, ainda assim, esse delinquente atravessou desenfreado, avançou o sinal e arremessou uma criança de 5 anos, que poderia ter morrido. Essa criança, graças a Deus, está bem. É aluna da rede municipal do Rio. Já recebeu alta do hospital, mas e o susto? E o trauma dessa família? Uma situação como essa, pra mim, nunca mais essa pessoa poderia dirigir uma moto, um carro. Isso deveria ser caso de prisão. A gente poderia ter visto hoje uma situação horrorosa, e estaria todo mundo lamentando uma tragédia por causa de uma pressa, por causa de um irresponsável. Ninguém tem que ter licença para ser dono da rua", disse.

Procurada, a Polícia Civil informou que até o momento, o caso não foi comunicado à delegacia da região. A 15ª DP (Gávea), contudo, após tomar conhecimento do ocorrido, realizou diligências para apurar os fatos.

A família, no entanto, manifestou o desejo de não representar criminalmente em desfavor do condutor.