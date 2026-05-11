Homem foi arrastado pela Rua 24 de Maio - Reprodução / Redes Sociais

Homem foi arrastado pela Rua 24 de MaioReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/05/2026 12:37

Rio - Um homem foi arrastado por um ônibus em movimento, por mais de 200 metros, neste domingo (10), Rua 24 de Maio, entre os bairros Rocha e Riachuelo, na Zona Norte.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem pendurado na janela do motorista do coletivo, que fazia a linha 455 (Copacabana x Méier). Cerca de 220 metros após o início da gravação, ele cai e rola na via.

Homem é arrastado por mais de 200 metros em ônibus em movimento na Zona Norte do Rio



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/OKOR1k5cpw — Jornal O Dia (@jornalodia) May 11, 2026

Relatos apontam que o homem teria tentado cometer um assalto. Procurada, a Polícia Militar informou que não houve acionamento para a ocorrência.

A corporação destacou que o 3º BPM (Méier) realiza policiamento na região através de equipes em motos e viaturas, além de disponibilizar efetivo extra escalado por meio do Regime Adicional de Serviço (RAS).

De acordo com a PM, vítimas podem enviar informações sobre crimes, anonimamente, ao Disque Denúncia pelo número (21) 2253-1177. Em situações emergenciais, o acionamento dos policiais deve acontecer pela Central 190 ou pelo App 190.

Já o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus) informou que a empresa do coletivo está ciente do ocorrido e tomará as devidas providências relacionadas à conduta do motorista.