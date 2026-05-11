Passageiras não acreditaram ao ver o roedor dentro do vagão - @katiaaparecida273

Passageiras não acreditaram ao ver o roedor dentro do vagão@katiaaparecida273

Publicado 11/05/2026 15:33

Rio - Um vídeo que viralizou nas redes mostra um momento inusitado dentro do vagão feminino do Metrô. A passageira Katia Aparecida filmou e postou na rede social TikTok o momento em que um rato simplesmente invadiu o espaço feminino, provocando pânico entre as usuárias que tentavam se esquivar do animal.

Veja o vídeo:

Mulher flagra rato dentro do vagão feminino no metrô

Crédito: @katiaaparecida273 pic.twitter.com/8QLXJwKbeU — Jornal O Dia (@jornalodia) May 11, 2026



Nas imagens, é possível ouvir risos e gritos de desesperos para fugir do rato de usuárias que presenciaram a cena. Entre gritos e o movimento de passageiras subindo nos bancos, algumas falavam: "É um rato mesmo!" e "Pobre não tem um dia de paz", diziam as passageiras entre indignação e bom humor.



O que diz o MetrôRio

Por meio de nota, o MetrôRio informou que realiza regularmente o serviço de desratização e o controle de pragas em todo o sistema metroviário. A concessionária ressaltou ainda que a limpeza dos trens e estações é feita diariamente, em diversos períodos.



Sobre o caso, a concessionária afirmou que suas equipes não foram acionadas oficialmente pelas passageiras no momento do ocorrido.





