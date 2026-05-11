Passageiras não acreditaram ao ver o roedor dentro do vagão@katiaaparecida273
Mulher flagra rato dentro do vagão feminino no metrô— Jornal O Dia (@jornalodia) May 11, 2026
Crédito: @katiaaparecida273 pic.twitter.com/8QLXJwKbeU
Nas imagens, é possível ouvir risos e gritos de desesperos para fugir do rato de usuárias que presenciaram a cena. Entre gritos e o movimento de passageiras subindo nos bancos, algumas falavam: "É um rato mesmo!" e "Pobre não tem um dia de paz", diziam as passageiras entre indignação e bom humor.
O que diz o MetrôRio
Sobre o caso, a concessionária afirmou que suas equipes não foram acionadas oficialmente pelas passageiras no momento do ocorrido.
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