Reajuste na tarifa da Light entra em vigor nesta quarta-feira - Divulgação / Light

Reajuste na tarifa da Light entra em vigor nesta quarta-feiraDivulgação / Light

Publicado 11/05/2026 15:46

A Light teve a concessão de distribuição de energia elétrica renovada por mais 30 anos no estado do Rio de Janeiro. A assinatura do novo contrato foi oficializada pelo Ministério de Minas e Energia na última sexta-feira (8) e garante a operação da empresa até junho de 2056.

Com a renovação, a companhia anunciou um plano de investimento de R$ 10 bilhões para os próximos cinco anos, o maior já previsto pela empresa no estado. Segundo a Light, a média será de cerca de R$ 2 bilhões por ano destinados à modernização da infraestrutura elétrica nos 31 municípios atendidos pela distribuidora. A concessionária está em recuperação judicial desde 2023, com dívidas superiores a R$ 11 bilhões.

A expectativa é de que os acionistas façam um aporte entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão nos próximos 90 dias, consolidando a saída definitiva do processo de recuperação judicial. A renovação da concessão era considerada peça fundamental para viabilizar o plano financeiro da companhia.

Segundo a Light, parte dos recursos será destinada à digitalização da rede elétrica e à substituição de equipamentos antigos por sistemas automatizados, capazes de identificar falhas e restabelecer o fornecimento de energia de forma mais rápida. Outro foco será a ampliação da resistência da rede diante de eventos climáticos extremos, como fortes chuvas e ondas de calor, que têm provocado sobrecarga no sistema nos últimos anos.

O contrato renovado também prevê novas regras para áreas consideradas de risco, onde há altos índices de furtos de energia e inadimplência. A expectativa da Light é que a regulamentação permita um tratamento diferenciado para essas regiões.

Entre as mudanças exigidas pelo governo para a renovação, estão metas específicas de melhoria no atendimento ao consumidor, redução no tempo de resposta em apagões e acompanhamento dos indicadores por bairros, e não apenas por área de concessão.

Segundo o governo federal, os novos contratos assinados com distribuidoras de energia em 13 estados devem movimentar cerca de R$ 130 bilhões até 2030.

Além da Light, empresas como Neoenergia, CPFL Energia, EDP, Equatorial Energia e Energisa também tiveram contratos renovados pelo governo federal.