Posto de combustíveis foi totalmente interditado - Divulgação / Sedcom

Posto de combustíveis foi totalmente interditadoDivulgação / Sedcom

Publicado 15/05/2026 08:38

Rio - Um posto de combustíveis que usava um dispositivo eletrônico para alterar a litragem registrada na bomba foi completamente interditado no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (14). Durante as investigações, foi comprovado que a quantidade de combustível que entrava no tanque dos veículos era diferente do que o mostrado no equipamento de abastecimento.

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O equipamento localizado era acoplado às três bombas do estabelecimento. Com o dispositivo, os responsáveis pelo local podiam manipular remotamente as informações exibidas no painel, alterando a litragem apresentada ao consumidor.



“O que identificamos foi uma fraude sofisticada, com uso de tecnologia para enganar diretamente o consumidor. A pessoa acredita que está abastecendo determinada quantidade de combustível, mas pode estar levando menos do que pagou. É um golpe silencioso, difícil de ser percebido no dia a dia, e extremamente grave”, afirmou o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Rogério Pimenta.



O uso de dispositivos eletrônicos para adulterar bombas de combustíveis é considerado crime contra o consumidor e infração às normas de medição e comercialização de combustíveis.



A ação, da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do Procon-RJ, aconteceu em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Comando de Polícia Ambiental (CPAM).

A reportagem tenta contato com administração do posto. O espaço segue aberto para manifestações.