Detran RJ vai oferecer atendimento prioritário para idosos e PCDs neste sábado - Divulgação

Detran RJ vai oferecer atendimento prioritário para idosos e PCDs neste sábadoDivulgação

Publicado 15/05/2026 09:49 | Atualizado 15/05/2026 10:08

Rio - O Detran RJ vai oferecer, neste sábado (16), atendimento prioritário para idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência (PCDs) que querem tirar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A iniciativa ocorrerá em postos de identificação civil em todo o estado.

É necessário fazer o agendamento prévio pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou através do teleatendimento, com os números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. As vagas estarão disponíveis a partir da tarde desta quinta-feira (14).

A ação atende a alta demanda de idosos que precisam do documento para realizar a prova de vida ou para ter acesso aos benefícios sociais. Para receber atendimento, o cidadão deverá apresentar a certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada) e o número do CPF.



Já para PCDs, será obrigatório apresentar laudo médico indicando o tipo e o grau da deficiência, com o respectivo código CID (Classificação Internacional de Doenças). Também é importante levar um comprovante de residência e, no caso de naturalizados, o certificado de naturalização.

O serviço será realizado de 8h às 12h na maioria dos postos; das 9h às 13h no Mercado Municipal de Niterói e no Shopping Nova Iguaçu; e das 10h às 14h em seis unidades localizadas em shoppings (Aerotown, Itaguaí Shopping Mix, Resende Shopping Mix, West Shopping, Guarus Shopping e Shopping Estação Itaipava). Não irão abrir neste sábado o posto da FIA Botafogo, o posto do município de Rio Claro, onde está sendo realizada uma festa agropecuária, e as unidades conveniadas com as prefeituras.



A Carteira de Identidade Nacional, emitida pelo Detran RJ desde 2023, utiliza o CPF como único número de identificação. Mais de 4,2 milhões de carteiras já foram emitidas no Estado do Rio. O modelo atual, com número de RG, continuará válido até 2032.