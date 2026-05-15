Helicópteros da Polícia Militar sobrevoam o Complexo da Pedreira - Reprodução / Redes Sociais

Helicópteros da Polícia Militar sobrevoam o Complexo da PedreiraReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/05/2026 10:08





De acordo com a corporação, além de localizar e prender os criminosos responsáveis pela morte do policial, a ação dos agentes do 41º BPM (Irajá) também teve o objetivo de combater a atuação de traficantes na região.



Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram ao menos dois helicópteros da PM sobrevoando a área. Veículos blindados e barricadas em chamas também podem ser vistos nas imagens gravadas por moradores. Rio - Uma operação da Polícia Militar no Complexo da Pedreira, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (15), buscou envolvidos na morte do sargento Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos , assassinado durante uma tentativa de assalto no bairro Colégio, nesta quinta-feira (14). Enquanto isso, a família do agente esteve no IML para a liberação do corpo.De acordo com a corporação, além de localizar e prender os criminosos responsáveis pela morte do policial, a ação dos agentes do 41º BPM (Irajá) também teve o objetivo de combater a atuação de traficantes na região.Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram ao menos dois helicópteros da PM sobrevoando a área. Veículos blindados e barricadas em chamas também podem ser vistos nas imagens gravadas por moradores.

ATENÇÃO: OPERAÇÃO DE GRANDE ESCALA EM ANDAMENTO!



URGENTE: TIROTEIO E CAOS NO COMPLEXO DO CHAPADÃO (CV) E COMPLEXO DA PEDREIRA (TCP) – COSTA BARROS



A Polícia deflagrou uma megaoperação nos dois complexos simultaneamente. Aeronaves sobrevoam a região e veículos blindados… pic.twitter.com/wVRYmm5pP7 — COMANDO DAS FAVELAS (@CDFNOTICIA) May 15, 2026

Mais relatos sobre a operação que acontece na manhã desta sexta-feira, no complexos do Chapadão e da Pedreira. https://t.co/Y6EcOib7nr pic.twitter.com/fGuOWLMlqo — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) May 15, 2026

Segundo relatos, o agente morto nesta quinta-feira havia acabado de sair do trabalho quando presenciou um roubo de celular e tentou ajudar. Dois bandidos em uma motocicleta efetuaram os disparos e fugiram. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).

Família do agente vai ao IML

O filho do sargento, identificado apenas como Rodrigo, esteve no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro do Rio, na manhã desta sexta-feira, para a liberação do corpo do agente. No local, ele não quis falar com a imprensa.

Rildo será velado neste sábado (16), a partir das 11h, no Cemitério Jardim da Saudade em Sulacap, na Zona Oeste. O sepultamento está previsto para 13h30.