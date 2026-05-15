Helicópteros da Polícia Militar sobrevoam o Complexo da PedreiraReprodução / Redes Sociais
De acordo com a corporação, além de localizar e prender os criminosos responsáveis pela morte do policial, a ação dos agentes do 41º BPM (Irajá) também teve o objetivo de combater a atuação de traficantes na região.
Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram ao menos dois helicópteros da PM sobrevoando a área. Veículos blindados e barricadas em chamas também podem ser vistos nas imagens gravadas por moradores.
ATENÇÃO: OPERAÇÃO DE GRANDE ESCALA EM ANDAMENTO!— COMANDO DAS FAVELAS (@CDFNOTICIA) May 15, 2026
URGENTE: TIROTEIO E CAOS NO COMPLEXO DO CHAPADÃO (CV) E COMPLEXO DA PEDREIRA (TCP) – COSTA BARROS
A Polícia deflagrou uma megaoperação nos dois complexos simultaneamente. Aeronaves sobrevoam a região e veículos blindados… pic.twitter.com/wVRYmm5pP7
Mais relatos sobre a operação que acontece na manhã desta sexta-feira, no complexos do Chapadão e da Pedreira. https://t.co/Y6EcOib7nr pic.twitter.com/fGuOWLMlqo— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) May 15, 2026
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