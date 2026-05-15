Helicópteros da Polícia Militar sobrevoam o Complexo da PedreiraReprodução / Redes Sociais

Mais artigos de Manuella Viegas
Manuella Viegas
Rio - Uma operação da Polícia Militar no Complexo da Pedreira, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (15), buscou envolvidos na morte do sargento Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos, assassinado durante uma tentativa de assalto no bairro Colégio, nesta quinta-feira (14). Enquanto isso, a família do agente esteve no IML para a liberação do corpo.

De acordo com a corporação, além de localizar e prender os criminosos responsáveis pela morte do policial, a ação dos agentes do 41º BPM (Irajá) também teve o objetivo de combater a atuação de traficantes na região.

Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram ao menos dois helicópteros da PM sobrevoando a área. Veículos blindados e barricadas em chamas também podem ser vistos nas imagens gravadas por moradores.
Segundo relatos, o agente morto nesta quinta-feira havia acabado de sair do trabalho quando presenciou um roubo de celular e tentou ajudar. Dois bandidos em uma motocicleta efetuaram os disparos e fugiram. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH).
Família do agente vai ao IML
O filho do sargento, identificado apenas como Rodrigo, esteve no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro do Rio, na manhã desta sexta-feira, para a liberação do corpo do agente. No local, ele não quis falar com a imprensa. 
Rildo será velado neste sábado (16), a partir das 11h, no Cemitério Jardim da Saudade em Sulacap, na Zona Oeste. O sepultamento está previsto para 13h30.
fotogaleria
Rodrigo, filho do sargento Rildo Monteiro dos Santos, esteve no IML para tratar da liberação do corpo do pai - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Rodrigo, filho do sargento Rildo Monteiro dos Santos, esteve no IML para tratar da liberação do corpo do pai - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Rodrigo, filho do sargento Rildo Monteiro dos Santos, esteve no IML para tratar da liberação do corpo do pai - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Rodrigo, filho do sargento Rildo Monteiro dos Santos, esteve no IML para tratar da liberação do corpo do pai - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Rodrigo, filho do sargento Rildo Monteiro dos Santos, esteve no IML para tratar da liberação do corpo do pai - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Rodrigo, filho do sargento Rildo Monteiro dos Santos, esteve no IML para tratar da liberação do corpo do pai - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia
Helicópteros da Polícia Militar sobrevoam o Complexo da Pedreira - Reprodução / Redes Sociais