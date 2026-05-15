Marcius Felipe da Silva Mendes foi preso por agentes da 57ª DP (Nilópolis) - Reprodução

Marcius Felipe da Silva Mendes foi preso por agentes da 57ª DP (Nilópolis)Reprodução

Publicado 15/05/2026 08:22

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), o suspeito de atirar em um funcionário da SuperVia que reagiu a um assalto, na estação de trem de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no início de abril.

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Segundo investigações, Marcius Felipe da Silva Mendes, junto com um comparsa, entrou na estação e, assim que uma composição encostou na plataforma, roubou pertences de uma passageira usando uma arma.

O funcionário da concessionária percebeu a ação e tentou intervir. Nesse momento, o suspeito atirou contra o homem, que foi atingido na boca. A dupla de assaltantes fugiu em seguida, deixando a estação pela linha férrea.

Agentes da 57ª DP (Nilópolis) identificaram Marcius e representaram pela sua prisão. Contra ele, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de latrocínio. A distrital informou que ele confessou o crime.

No decorrer da apuração, foram identificados outros roubos praticados pelo suspeito, sempre próximo da estação de trem.



Cena de horror

Na época do crime, testemunhas relataram ao DIA uma cena de horror ao escutar o disparo e encontrar o funcionário baleado. A assistente de comunicação Renata Quintanilha, de 41 anos, disse que o barulho do disparo foi muito forte.

"Foi tudo muito rápido. Vinha no vagão feminino e tenho o hábito de andar muito rápido, justamente por ali ser escuro. Estava passando pela roleta quando ouvi o tiro, um barulho muito alto, parecia uma bomba. Foi um pânico geral, todos querendo passar ao mesmo tempo. Consegui correr, cheguei rapidamente do outro lado e entrei em uma farmácia. Em seguida, entrou uma menina muito nervosa e relatou que o segurança falou com uma mulher: ‘Guarda o celular'. Nisso, um dos homens atirou nele, possivelmente porque ele estragou o assalto", explicou.

Uma outra testemunha, que não quis se identificar, contou que viu o funcionário ensanguentado. "Estava muito cheio o trem. Estava no segundo vagão e não vi o roubo, mas escutei o tiro e vi todo mundo correr. Nós vimos o rapaz da SuperVia todo ensanguentado e pedimos ajuda com a mão, acenando para os carros ou uma moto pararem para levá-lo ao hospital. Pelo menos um carro parou e o levou", disse.



A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Edson Passos, em Mesquita, ainda na Baixada Fluminense, onde passou por uma cirurgia. Dias depois, ele recebeu alta.