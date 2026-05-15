'Fatoka', de 43 anos, está escondido no Complexo do Alemão - Divulgação

'Fatoka', de 43 anos, está escondido no Complexo do AlemãoDivulgação

Publicado 15/05/2026 08:14

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (15), um cartaz com o objetivo de ajudar a localizar e prender o principal líder do Comando Vermelho do estado da Paraíba.

Segundo as investigações, Flávio de Lima Monteiro, vulgo "Fatoka", de 43 anos, está escondido no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O criminoso comanda o tráfico de drogas na cidade paraibana de Cabedelo, onde dita as regras e interfere na rotina dos moradores à distância.

De acordo com a Polícia Federal, ele ordenava execuções de rivais, coordenava a venda de drogas e monitorava a cidade por meio de câmeras clandestinas instaladas pelo crime organizado.

As investigações da Operação Leonardo, em maio de 2026, revelaram também que "Fatoka" teria participação em um esquema de interferência nas eleições e infiltração na administração pública de Cabedelo.

O núcleo é coordenado a partir do Rio de Janeiro. A ramificação utiliza empresas fantasmas e de fachada para movimentar volumes financeiros milionários, sem lastro econômico declarado, e para lavar dinheiro proveniente do tráfico.

Ainda segundo as apurações, ele vive no Rio com uma documentação adulterada. Em sua casa há um fundo falso feito por um artesão especialista em esconderijos na comunidade. Sempre que há aproximação policial ele se esconde no espaço. "Fatoka" jamais foi visto fora do Complexo do Alemão, embora familiares mais próximos frequentem locais externos.

O traficante iniciou no crime se aliando à facção criminosa Nova Okaida ou Tropa do Vaqueirinho, uma facção dissidente criada em 2019 na Paraíba. A organização trava uma intensa guerra por território na Grande João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Bayeux e áreas rurais contra grupos rivais, como o Comando Vermelho, resultando em aumento de homicídios e violência no estado.

Posteriormente, ele fundou a sua própria facção, a Tropa do Amigão, e se aliou a um dos braços do CV, se tornando um dos mais importantes líderes naquele estado.

Contra ele, constam 18 mandados de prisão por tráfico, homicídios e organização criminosa. Ele foi um dos 92 presos que fugiram durante uma rebelião na Penitenciária de Segurança Máxima Doutor Romeu Gonçalves de Abrantes, a PB1, em 2018. Meses depois da fuga, Fatoka foi localizado em Alagoas e preso novamente. Em 2022, ele conseguiu uma medida judicial para liberdade com tornozeleira eletrônica. No mesmo dia em que o dispositivo foi instalado, ele o rompeu e fugiu para o Rio de Janeiro, indo direto para o Complexo do Alemão.

Além de "Fatoka" estariam também escondidos no Rio, o traficante David Ferreira da Costa, de 31 anos, apelidado de "Mago David", e considerado pela polícia como chefe do núcleo operacional do Comando Vermelho, também na Paraíba. Ele foi alvo da operação da Polícia Civil que bloqueou R$ 125 milhões do grupo e prendeu 24 pessoas, em setembro de 2025. Ao todo são oito mandados de prisão em aberto contra David, também por diversos crimes, entre eles lavagem ou ocultação de bens, associação para o tráfico de drogas, integrar facção criminosa, dentre outros.

Outro criminoso que faz parte do núcleo operacional é Samuel Lima de Souza, vulgo "Gordo Samuel", de 25 anos, que também possui oito mandados de prisão pelos mais diversos crimes.

Quem tiver informações sobre os foragidos, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento, com anonimato garantido:

-Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

-WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

-Aplicativo: Disque Denúncia RJ