O homem poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de exploração sexual - Divulgação/PF

O homem poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de exploração sexualDivulgação/PF

Publicado 14/05/2026 16:30 | Atualizado 14/05/2026 18:30

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (14), um mandado de busca e apreensão em Irajá, na Zona Norte do Rio, durante a Operação Égide, que investiga o armazenamento e o compartilhamento de arquivos com cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes na internet.

Agentes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber) estiveram no endereço do investigado logo nas primeiras horas do dia para cumprir a ordem judicial expedida pela Justiça. Durante a ação, foram apreendidos dois celulares e um notebook, que agora passarão por perícia técnica para análise do conteúdo armazenado nos dispositivos.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após uma denúncia recebida pelo Ministério Público de Pernambuco. A partir das informações repassadas, os investigadores identificaram indícios de que o suspeito estaria no Rio de Janeiro. Com cruzamento de dados e trabalhos de inteligência, os policiais conseguiram localizar o alvo da operação.

De acordo com a PF, o homem poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de exploração sexual infantojuvenil. As investigações continuam e outros possíveis crimes ainda poderão ser identificados a partir da análise do material apreendido.

A corporação destacou que ações como a desta quinta têm como foco combater crimes praticados no ambiente virtual e reforçou a importância da participação das famílias na proteção de crianças e adolescentes na internet.