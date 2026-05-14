O homem poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de exploração sexualDivulgação/PF
PF cumpre mandado em Irajá contra investigado por armazenar arquivos de violência sexual infantojuvenil
Operação Égide apreendeu celulares e notebook na Zona Norte do Rio; investigação começou após denúncia recebida pelo Ministério Público de Pernambuco
Vídeo: repórter é atingida por viatura durante entrada ao vivo no Rio
Jornalista do SBT Rio foi surpreendida pelo veículo enquanto fazia transmissão em frente a uma delegacia no Centro
Alerj instala comissão especial para discutir contenção de gastos públicos no RJ
Colegiado vai analisar despesas do Estado, cobrar dados detalhados das secretarias e propor medidas para reduzir déficit bilionário nas contas públicas
Justiça do Rio suspende transferência obrigatória de dados da Polícia Civil para a Secretaria de Segurança
A 3ª Câmara de Direito Público entende que a implantação apressada do novo sistema poderia comprometer investigações em andamento
Policial federal infiltrado no RJ usava acesso a sistemas para beneficiar Vorcaro, diz investigação
Anderson Wander da Silva Lima foi alvo da 6ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (14)
PF cumpre mandado em Irajá contra investigado por armazenar arquivos de violência sexual infantojuvenil
Operação Égide apreendeu celulares e notebook na Zona Norte do Rio; investigação começou após denúncia recebida pelo Ministério Público de Pernambuco
‘Eu não nasci para ser vítima’, crava Jojo Todynho em debate de vereador Rafael Satiê sobre Abolição da Escravidão
Parlamentar criticou o que chamou de tentativa de esvaziar o papel da Princesa Isabel e substituir a memória da abolição por uma narrativa de ressentimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.