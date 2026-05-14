Dia D da operação conta com a participação das polícias Militar e Civil - Divulgação / SESP

Dia D da operação conta com a participação das polícias Militar e CivilDivulgação / SESP

Publicado 14/05/2026 09:31

Rio - Diferentes forças de segurança realizam, nesta quinta-feira (14), um dia D de uma operação contra a exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país. O objetivo no estado do Rio é cumprir dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão. Uma mulher, identificada como Marcia Xavier Silva, foi detida nas primeiras horas do dia.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a investigação é um desmembramento do inquérito policial que apurou a conduta do cidadão norte-americano Floyd Wallace Jr., preso em flagrante em dezembro de 2025 no estado de São Paulo.

Durante a prisão, agentes apreenderam diversos dispositivos eletrônicos, como pen drives, notebooks, aparelhos celulares e câmeras (incluindo uma câmera espiã). A análise dos arquivos revelou a existência de vídeos em que o investigado mantinha relações sexuais com menores de idade em contexto de prostituição.

Nas gravações, foi verificada a participação de quatro jovens e de Marcia, presa no bairro do Jacaré, na Zona Norte. Os vídeos contêm indícios de que ela atuava como aliciadora, cooptando crianças e adolescentes para manterem relações sexuais com Floyd, levando-as aos apartamentos locados onde ele se hospedava.

De acordo com a Polícia Civil, em um dos vídeos analisados, Márcia levou uma criança que aparenta ter menos de 10 anos de idade. Na ocasião, a mulher teria recebido um telefone celular e dinheiro como pagamento pelo abuso.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que, além do cumprimento de mandados, também haverá distribuição de material informativo em pontos estratégicos, como rodoviárias e aeroportos, para ampliar a conscientização da população e fortalecer a rede de proteção à infância e à adolescência.

A Polícia Militar atua por meio da Patrulha da Criança e do Adolescente, enquanto o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) promove palestras em escolas para conscientizar crianças e adolescentes sobre prevenção e proteção.

Segundo dados da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), de janeiro a março deste ano, 944 vítimas sofreram diferentes tipos de violência (sexual, física e psicológica) ou negligência. Ainda de acordo com a Fundação, somente no município do Rio foram registrados 1.174 casos de estupro contra crianças e adolescentes, em 2025.