Maurício Gaspara Viana é investigado pela morte de Naire Bezerra Galvão. - Divulgação/Polícia Civil

Maurício Gaspara Viana é investigado pela morte de Naire Bezerra Galvão. Divulgação/Polícia Civil

Publicado 15/05/2026 17:50 | Atualizado 15/05/2026 18:35

Maurício Gaspara Viana foi preso na manhã desta sexta-feira (15), em Vila Isabel, na Zona Norte, por ser suspeito de matar a companheira Naire Bezerra Galvão por envenenamento e tentar simular uma morte natural. A prisão temporária por feminicídio foi cumprida por agentes da 20ª DP (Vila Isabel) no imóvel onde o casal morava junto há dois anos.

Segundo a Polícia Civil, Maurício teria interesse no patrimônio da vítima e chegou a tentar acessar informações financeiras da companheira após a morte.

Naire começou a passar mal no dia 8 de maio após uma refeição feita em casa. Em depoimento, Maurício afirmou que havia comprado um bife de fígado dias antes e que o alimento foi servido no jantar. Segundo o relato dele, a companheira comeu a refeição enquanto ele preferiu ovos.

Ainda conforme a investigação, a vítima passou toda a noite agonizando em casa antes de ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca, já em estado grave, apenas no dia seguinte.

O prontuário médico aponta que Naire deu entrada na unidade por volta das 11h30 com o rosto arroxeado, dores abdominais, insuficiência respiratória e taquicardia. A equipe médica realizou procedimentos de emergência, incluindo intubação e manobras de ressuscitação, mas ela morreu cerca de uma hora depois.

Inicialmente, o caso foi tratado como uma possível intoxicação por substância desconhecida. A suspeita levantada pelos profissionais de saúde levou ao acionamento da Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde exames de necropsia apontaram alterações no fígado, comprometimento dos rins e outros sinais considerados compatíveis com envenenamento. Segundo a delegada Camila Lourenço, os exames identificaram “achados de interesse médico-legal” que reforçam a hipótese de intoxicação criminosa.

Durante as diligências, os agentes também identificaram que, logo após a morte da companheira, Maurício teria ido ao local de trabalho da vítima para tentar obter senhas e acessar recursos financeiros dela, fato que chamou a atenção dos investigadores.

Com base nos elementos reunidos ao longo da investigação, a autoridade policial solicitou a prisão temporária do investigado, autorizada pela Justiça. Além do mandado de prisão, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel do casal, onde foram recolhidos aparelhos eletrônicos que passarão por perícia.

Maurício negou participação no crime no depoimento. O caso segue em investigação e o corpo da vítima permanece no IML para exames complementares que devem ajudar a esclarecer definitivamente a causa da morte.