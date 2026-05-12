Rio - A partir do dia 30 de maio, os ônibus municipais do Rio de Janeiro não vão aceitar mais pagamento em dinheiro. Com a mudança, o acesso aos modais será feito exclusivamente pelo Jaé ou pelo Riocard, neste último caso apenas para usuários do Bilhete Único Intermunicipal (BUI). Também nesta data, a integração do Bilhete Único Carioca será feita exclusivamente pelo cartão Jaé preto. O cartão avulso do Jaé (verde) deixará de ser aceito nas integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM).
Os benefícios do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM) continuam disponíveis exclusivamente no sistema Jaé.
Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), a alteração acontece como parte da modernização do transporte público municipal. "A medida busca ampliar o controle e a transparência da arrecadação tarifária, reduzir o tempo de embarque, eliminar o manuseio de dinheiro pelos motoristas e aumentar a segurança nos veículos", disse a pasta.
A secretaria esclarece que o BUC e o BUM são benefícios tarifários subsidiados pela Prefeitura do Rio e exigem a identificação do usuário por CPF, garantindo mais transparência no uso dos recursos públicos e combatendo fraudes. "Os créditos não possuem prazo de validade. O cartão avulso (verde) continuará válido para viagens unitárias, sem integração. Atualmente, apenas 3% dos usuários do Jaé utilizam o cartão verde para integrações", explica a pasta.
Passageiros que utilizam o cartão verde para integração devem criar uma conta digital Jaé no aplicativo e solicitar o cartão preto ou utilizar o QR Code. Caso tenha dificuldades em criar a conta digital no aplicativo, deve dirigir-se a um dos pontos de atendimento.
Fim do pagamento em dinheiro nos ônibus
Com o BUC, o usuário pode fazer até três viagens em três horas, sendo uma delas no BRT, pagando apenas uma tarifa de R$ 5,00. No BUM, voltado para passageiros da Baixada Fluminense que utilizam o Terminal BRT Metropolitano, é possível realizar até quatro viagens, duas de ida e duas de volta, entre BRT, VLT e ônibus municipais em até 20 horas, pagando R$ 5,00 na integração municipal.
Já no BUM, integração tarifária para quem sai da Baixada Fluminense com destino ao Rio utilizando exclusivamente o Terminal BRT Metropolitano, o passageiro paga R$ 5,00 pela integração no sistema municipal e pode realizar até quatro viagens — duas de ida e duas de volta — entre BRT, VLT e ônibus municipais dentro de um período de até 20 horas.
A recarga de créditos em dinheiro seguirá disponível nas máquinas de autoatendimento (ATMs) do Jaé, em cerca de 2 mil pontos de recarga espalhados pela cidade (veja os pontos credenciados aqui) e nas bilheterias dos terminais do BRT. Pelo aplicativo é possível recarregar o saldo por pix ou crédito, com liberação imediata para uso.
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