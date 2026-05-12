Integração do Bilhete Único Carioca (BUC) passa a ser feito exclusivamente pelo cartão Jaé preto ou QR Code - Érica Martin / Arquivo Agência O Dia

Integração do Bilhete Único Carioca (BUC) passa a ser feito exclusivamente pelo cartão Jaé preto ou QR Code Érica Martin / Arquivo Agência O Dia

Publicado 12/05/2026 17:45

Rio - A partir do dia 30 de maio, os ônibus municipais do Rio de Janeiro não vão aceitar mais pagamento em dinheiro. Com a mudança, o acesso aos modais será feito exclusivamente pelo Jaé ou pelo Riocard, neste último caso apenas para usuários do Bilhete Único Intermunicipal (BUI). Também nesta data, a integração do Bilhete Único Carioca será feita exclusivamente pelo cartão Jaé preto. O cartão avulso do Jaé (verde) deixará de ser aceito nas integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM).

Os benefícios do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM) continuam disponíveis exclusivamente no sistema Jaé.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), a alteração acontece como parte da modernização do transporte público municipal. "A medida busca ampliar o controle e a transparência da arrecadação tarifária, reduzir o tempo de embarque, eliminar o manuseio de dinheiro pelos motoristas e aumentar a segurança nos veículos", disse a pasta.