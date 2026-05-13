Publicado 13/05/2026 00:00

Obra da Sabesp atinge tubulação da Comgás no Jaguaré. Uma morte, 61 desabrigados, casas destruídas. O auxílio de R$ 2 mil é o começo, não o fim. Reconstruir lares e reconhecer quem perdeu um ente querido é dever que não prescreve com o esfriamento da cobertura jornalística.

MPSC arquiva caso do cão Orelha. Perícia mostrou defasagem de 30 minutos nas câmeras e ausência de sinais de agressão. O Tribunal da internet já havia condenados em horas. Infelizmente, a sentença popular antecede o fato apurado e a reparação, quando chega, já não alcança.