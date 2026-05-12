Thiago Rangel, preso na Operação Unha e Carne, está no primeiro mandato na Assembleia do Rio - Foto Divulgação

Thiago Rangel, preso na Operação Unha e Carne, está no primeiro mandato na Assembleia do RioFoto Divulgação

Publicado 12/05/2026 22:23 | Atualizado 12/05/2026 22:40

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) exonerou todos os 40 assessores vinculados ao gabinete do deputado estadual Thiago Rangel (Avante), preso na Operação Unha e Carne, da Polícia Federal. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da Casa de terça-feira (12) e ocorre após decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que manteve a prisão do parlamentar e determinou o afastamento das funções legislativas.

A destituição atinge os servidores comissionados lotados no gabinete de Thiago Rangel, sendo um chefe de gabinete e mais 39 assessores parlamentares de diferentes níveis.