Bombeiros combateram as chamas após colisão entre veículos na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio. - Reprodução

Bombeiros combateram as chamas após colisão entre veículos na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio.Reprodução

Publicado 12/05/2026 20:59 | Atualizado 12/05/2026 22:14

Rio - Três pessoas ficaram feridas, na tarde desta terça-feira (12), em um acidente envolvendo dois carros no Centro. Os veículos pegaram fogo após a colisão, que aconteceu na Avenida Presidente Antônio Carlos, altura do Consulado da Itália. Por causa disso, uma pista da via precisou ser interditada.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h10. No local, as equipes apagaram as chamas e socorreram as vítimas, que não tiveram as identificações divulgadas.



De acordo com a corporação, dois homens tiveram ferimentos moderados e foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Uma terceira pessoa foi atendida e liberada no local.