Covid-19 continua sendo a infecção viral mais letal - Divulgação

Covid-19 continua sendo a infecção viral mais letalDivulgação

Publicado 12/05/2026 19:03

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio inicia nesta quarta-feira (13) a aplicação da vacina atualizada contra a cepa LP8.1 da covid-19. Nesta primeira fase, a imunização será destinada a idosos com 70 anos ou mais e gestantes. A vacinação ocorrerá de forma escalonada para outros grupos nas próximas semanas, conforme o envio de doses pelo Ministério da Saúde.



A vacina contra a cepa LP8.1 estará disponível nas 241 unidades de Atenção Primária do município, incluindo clínicas da família e centros municipais de saúde, além dos polos do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, Campo Grande e no Shopping Nova América.



A Secretaria também reforçou a importância da imunização contra outras doenças sazonais, como gripe, febre amarela e sarampo. No caso da influenza, a campanha segue aberta para toda a população a partir de seis meses de idade.



Gestantes a partir da 28ª semana também devem receber a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), indicada para prevenir casos graves de bronquiolite em bebês.



As autoridades de saúde orientam que pessoas com dúvidas sobre o calendário vacinal procurem uma unidade de saúde para avaliação e atualização da caderneta.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, a atualização da vacina é necessária devido à circulação contínua do vírus e ao risco de casos graves entre pessoas mais vulneráveis.



“A covid-19 continua circulando e provocando casos graves, especialmente entre idosos e gestantes. Todo ano precisamos atualizar a imunização, assim como acontece com a gripe”, afirmou o secretário.