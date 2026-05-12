Covid-19 continua sendo a infecção viral mais letalDivulgação
A vacina contra a cepa LP8.1 estará disponível nas 241 unidades de Atenção Primária do município, incluindo clínicas da família e centros municipais de saúde, além dos polos do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, Campo Grande e no Shopping Nova América.
A Secretaria também reforçou a importância da imunização contra outras doenças sazonais, como gripe, febre amarela e sarampo. No caso da influenza, a campanha segue aberta para toda a população a partir de seis meses de idade.
Gestantes a partir da 28ª semana também devem receber a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), indicada para prevenir casos graves de bronquiolite em bebês.
As autoridades de saúde orientam que pessoas com dúvidas sobre o calendário vacinal procurem uma unidade de saúde para avaliação e atualização da caderneta.
“A covid-19 continua circulando e provocando casos graves, especialmente entre idosos e gestantes. Todo ano precisamos atualizar a imunização, assim como acontece com a gripe”, afirmou o secretário.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.