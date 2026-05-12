Sede da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) - Tomaz Silva/Agência Brasil

Sede da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj)Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 12/05/2026 19:14 | Atualizado 13/05/2026 11:12

Rio - O Projeto de Lei sobre a instalação de banheiros e vestiários neutros para pessoas transexuais e não binárias foi retirado da pauta na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Ajerj), nesta terça-feira (12). A proposta recebeu 35 emendas e não foi encaminhada para ser votada em plenário.



De autoria da deputada Índia Armelau (PL), o projeto prevê a obrigatoriedade de banheiros e vestiários neutros em locais públicos e privados, como hospitais, universidades, centros de convenções, terminais de transporte público, cinemas, teatros, centros esportivos, parques e praças públicas.

Esses espaços seriam destinados ao uso exclusivo de trans não redesignadas (que não realizaram a cirurgia de redesignação sexual) e pessoas não binárias. A autora afirmou que o texto priorizava a segurança da mulher cisgênero (que se identifica com o gênero de nascimento).

Manifestação

Na segunda-feira (11), manifestantes se reuniram em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, contra o projeto de lei e pela utilização dos banheiros femininos por pessoas trans.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os manifestantes gritaram palavras de ordem e seguraram um cartaz escrito: "Garantia de privacidade e segurança para as mulheres em seus espaços íntimos".