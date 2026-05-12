Sede da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj)Tomaz Silva/Agência Brasil
Projeto de banheiro neutro para pessoas trans sai de pauta na Alerj
Proposta recebeu 35 emendas e não foi encaminhada para ser votada em plenário
Motoboy preso por engano deixa a cadeia depois de reconhecimento fotográfico ser anulado
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Imóvel foi erguido sem qualquer autorização da prefeitura
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Aviso emitido pela Marinha terminou na manhã desta quarta-feira
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Ainda na ação, um outro bandido foi preso
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