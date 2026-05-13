Com eles, foram apreendidos uma pistola, uma réplica de fuzil e drogas - Divulgação

Com eles, foram apreendidos uma pistola, uma réplica de fuzil e drogasDivulgação

Publicado 13/05/2026 08:56

Rio - Selton Isaías dos Santos, conhecido como Suel ou Canelão, uma das lideranças do tráfico da comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada, foi morto em confronto com policiais durante uma operação emergencial da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE), nesta terça-feira (12).

Ainda na ação, um outro bandido, apontado como integrante do Terceiro Comando Puro (TCP) e responsável pela função de “vapor” no esquema de venda de drogas, acabou preso em flagrante. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola, uma réplica de fuzil e grande quantidade de drogas.

A ação ocorreu após trabalho de inteligência e monitoramento. Segundo a corporação, as equipes tiveram a confirmação de que o gerente do tráfico da comunidade, apontado como peça estratégica na estrutura da facção, estaria na região supervisionando a movimentação criminosa.



Ao chegarem à comunidade, os agentes localizaram o alvo acompanhado de outros integrantes da organização e houve confronto. O principal investigado, no entanto, conseguiu fugir.

