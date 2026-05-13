Operação foi realizada por agentes da 26ª DP (Todos os Santos)Divulgação
Segundo a Polícia Civil, os agentes encontraram um cenário de precariedade, onde muitos medicamentos, incluindo alguns de uso controlado, estavam espalhados pelo chão, pendurados em portas e armazenados em locais com mofo, umidade e goteiras. Além disso, havia animais circulando livremente entre os insumos, e o local não possuía alvará de funcionamento ou qualquer autorização sanitária.
A mulher, responsável pelo depósito, alegou que os remédios eram arrecadados para doação a pessoas e animais em situação de vulnerabilidade. No entanto, devido à falta de procedência legal e ao armazenamento inadequado, que coloca em risco a saúde de quem consome os produtos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.