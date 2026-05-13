Operação foi realizada por agentes da 26ª DP (Todos os Santos) - Divulgação

Operação foi realizada por agentes da 26ª DP (Todos os Santos)Divulgação

Publicado 13/05/2026 19:19 | Atualizado 13/05/2026 19:24

Rio - Um depósito clandestino de medicamentos, que funcionava de forma improvisada em uma residência no Engenho de Dentro, na Zona Norte, foi fechado por policiais da 26ª DP (Todos os Santos) nesta quarta-feira (13). Uma mulher foi presa em flagrante por crime contra a saúde pública.



Segundo a Polícia Civil, os agentes encontraram um cenário de precariedade, onde muitos medicamentos, incluindo alguns de uso controlado, estavam espalhados pelo chão, pendurados em portas e armazenados em locais com mofo, umidade e goteiras. Além disso, havia animais circulando livremente entre os insumos, e o local não possuía alvará de funcionamento ou qualquer autorização sanitária.



A mulher, responsável pelo depósito, alegou que os remédios eram arrecadados para doação a pessoas e animais em situação de vulnerabilidade. No entanto, devido à falta de procedência legal e ao armazenamento inadequado, que coloca em risco a saúde de quem consome os produtos.

O espaço foi interditado e todo o estoque apreendido e levado para a delegacia.