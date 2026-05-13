Delegacia do Consumidor (Decon) investiga denúncias de golpe de bufê em São Gonçalo - Érica Martin / Arquivo Agência O Dia

Delegacia do Consumidor (Decon) investiga denúncias de golpe de bufê em São GonçaloÉrica Martin / Arquivo Agência O Dia

Publicado 13/05/2026 16:43 | Atualizado 13/05/2026 16:57

Rio - O que deveria ser a realização do sonho de dezenas de famílias se transformou em um pesadelo para clientes de um bufê de festas em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Estima-se que cerca de 80 pessoas, entre clientes e fornecedores, tenham sido prejudicadas após uma suposta falência repentina da empresa Jhessy Festas, administrada por Jéssica de Moura. A Delegacia do Consumidor (Decon) já identificou parte das vítimas e investiga o caso.

Ao DIA, Thiago Soares, de 37 anos, disse que, em julho do ano passado, contratou os serviços do bufê para a festa de aniversário da filha, marcada para o dia 10 de outubro deste ano. Para garantir o pacote promocional, ele pagou R$ 4,5 mil à vista.



"O primeiro contato foi pelo Instagram e depois continuamos conversando pelo WhatsApp. Ela me apresentou os pacotes e informou que estava com uma promoção por tempo limitado: o pacote, que custava R$ 9 mil, sairia por R$ 4,5 mil, incluindo bufê, decoração, DJ e fotografia, mas o pagamento precisava ser feito à vista", relembra Thiago.



Convencido de que se tratava de uma boa oportunidade, Thiago chegou a fazer um empréstimo para quitar o valor integral. "Nos encontramos outras vezes para degustação e para acertar os detalhes da festa, sendo a última reunião no dia 3 de abril. No dia 2 de maio, ela enviou uma mensagem informando que não prestaria mais os serviços contratados e que atenderia os clientes em outro momento. Depois disso, desativou o Instagram e parou de responder no WhatsApp", afirma.



Além dos R$ 4,5 mil pagos ao bufê, Thiago calcula um prejuízo total de cerca de R$ 7 mil, já que precisou contratar outros fornecedores para garantir a realização da festa da filha.



Desconfiado da situação, ele passou a buscar informações na internet e encontrou, em uma publicação no Facebook, relatos de outras pessoas que enfrentavam o mesmo problema. A partir daí, criou um grupo no WhatsApp e descobriu que o número de vítimas era ainda maior. Atualmente, 52 pessoas participam do grupo, embora outras já tenham procurado a polícia sem integrar a conversa. A maioria das vítimas é de São Gonçalo, Maricá, Magé e Itaboraí.



Segundo Thiago, mesmo após comunicar que não conseguiria cumprir os contratos, Jéssica continuou fechando novos negócios. Um dos casos aconteceu na última sexta-feira (8), quando uma cliente teria assinado um contrato de R$ 3,5 mil.



Noivas com casamentos marcados para o fim de semana em que a empresária desapareceu também ficaram sem qualquer suporte. Esse foi o caso de Nicole, que havia contratado os serviços em 2025 para uma festa prevista para o último dia 3. Na véspera do evento, recebeu a mensagem informando que o serviço não seria prestado. "Ela não entrou em contato comigo, não falou em ressarcimento, nem nada. Fiz um boletim de ocorrência e estou aguardando. Ela simplesmente desapareceu", conta.



Outro episódio envolveu uma festa de 15 anos marcada para o próximo dia 30, em Magé. Ao perceber que o evento da filha estava comprometido, a mãe da debutante, grávida de oito meses, passou mal e precisou ser internada em um hospital da região.



Dona do bufê declarou falência nas redes sociais



Antes de desaparecer, Jéssica publicou um pronunciamento nas redes sociais da empresa afirmando que o encerramento das atividades ocorreu em razão de dificuldades financeiras.



Em um áudio obtido pela reportagem, ela afirma que tinha pelo menos 67 eventos contratados para 2026 e que não sabia como conseguiria realizá-los, já que não tinha recursos para pagar os fornecedores. Em outro trecho, Jéssica diz que gostaria de se apresentar à polícia, mas acreditava que, para isso, seria necessário haver um mandado judicial.

A reportagem tenta contato com Jéssica de Moura. O espaço está aberto para manifestação.