Antônio Marcos Silva se apresentou na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e foi preso pelo assassinato de Cristiane Lira de Araújo - Reprodução de vídeo

Antônio Marcos Silva se apresentou na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e foi preso pelo assassinato de Cristiane Lira de AraújoReprodução de vídeo

Publicado 13/05/2026 13:58

Conhecida como 'Tia Cris', Cristiane foi morta a tiros durante uma confraternização de moradores, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no sábado passado (9). O crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo a escolha de músicas.

Segundo relatos de testemunhas, a confusão começou em um campo de futebol próximo a uma escola da região, onde moradores estavam reunidos ouvindo música. Cristiane escutava pagode, enquanto o suspeito, apontado como um vigilante da região, queria colocar funk na caixa de som.

Após o desentendimento, o homem deixou o local, foi em casa e voltou armado. Ele atirou diversas vezes na direção da vítima. A filha da vítima, de apenas 12 anos, presenciou a cena e ficou em estado de choque. Cristiane foi atingida enquanto estava sentada. O companheiro dela, Ricardo José Soares, de 38 anos, também foi baleado no abdômen.

Ambos foram socorridos por vizinhos e levados ao Hospital Municipal de Belford Roxo. A ambulante, no entanto, não resistiu aos ferimentos e já chegou morta à unidade. Ricardo foi transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde passou por cirurgia. Ele está com um dreno no tórax e seu estado de saúde é estável.



