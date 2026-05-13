O Mandarim é o idioma oficial da China Reprodução
O texto estabelece diretrizes para que o idioma possa ser oferecido como opção de itinerário formativo nas unidades de ensino estaduais, condicionado à disponibilidade de vagas, recursos e ao interesse da comunidade escolar.
Segundo o projeto, o conteúdo poderá ser desenvolvido de forma interdisciplinar, articulado com outras áreas do conhecimento. A proposta também autoriza o Poder Executivo a firmar convênios, acordos de cooperação e parcerias com instituições de ensino superior, centros culturais e organismos de cooperação internacional para viabilizar a implementação do programa.
Entre os objetivos das parcerias estão a capacitação de profissionais da educação, o intercâmbio pedagógico e o desenvolvimento de práticas educacionais voltadas ao ensino do idioma.
A proposta determina ainda que a implementação observe a política de valorização dos profissionais da educação, garantindo condições adequadas de trabalho, formação continuada e inserção no plano de carreira do magistério estadual. A atuação nas atividades previstas deverá seguir os critérios de qualificação profissional estabelecidos pela legislação vigente.
A proposta é de autoria da deputada estadual Tia Ju (Republicanos) e seguirá agora para análise do Governo do Estado. Na justificativa do projeto, a deputada Tia Ju afirmou que a iniciativa acompanha a crescente relevância da China nas relações econômicas e culturais com o Brasil. Segundo a parlamentar, o país asiático é atualmente um dos principais destinos das exportações brasileiras, além de importante investidor e parceiro em áreas como educação e cultura no estado do Rio de Janeiro.
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