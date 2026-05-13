O Mandarim é o idioma oficial da China - Reprodução

O Mandarim é o idioma oficial da China Reprodução

Publicado 13/05/2026 22:43 | Atualizado 13/05/2026 22:46

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira (13), a inclusão do ensino da língua mandarim na grade curricular das escolas da rede pública estadual. Após o envio ao Executivo, o governador terá prazo de até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o Projeto de Lei 6.439/25.



O texto estabelece diretrizes para que o idioma possa ser oferecido como opção de itinerário formativo nas unidades de ensino estaduais, condicionado à disponibilidade de vagas, recursos e ao interesse da comunidade escolar.



Segundo o projeto, o conteúdo poderá ser desenvolvido de forma interdisciplinar, articulado com outras áreas do conhecimento. A proposta também autoriza o Poder Executivo a firmar convênios, acordos de cooperação e parcerias com instituições de ensino superior, centros culturais e organismos de cooperação internacional para viabilizar a implementação do programa.



Entre os objetivos das parcerias estão a capacitação de profissionais da educação, o intercâmbio pedagógico e o desenvolvimento de práticas educacionais voltadas ao ensino do idioma.



A proposta determina ainda que a implementação observe a política de valorização dos profissionais da educação, garantindo condições adequadas de trabalho, formação continuada e inserção no plano de carreira do magistério estadual. A atuação nas atividades previstas deverá seguir os critérios de qualificação profissional estabelecidos pela legislação vigente.



A proposta é de autoria da deputada estadual Tia Ju (Republicanos) e seguirá agora para análise do Governo do Estado. Na justificativa do projeto, a deputada Tia Ju afirmou que a iniciativa acompanha a crescente relevância da China nas relações econômicas e culturais com o Brasil. Segundo a parlamentar, o país asiático é atualmente um dos principais destinos das exportações brasileiras, além de importante investidor e parceiro em áreas como educação e cultura no estado do Rio de Janeiro.

O mandarim é a língua oficial da China, Taiwan e um dos idiomas oficiais de Singapura, sendo o idioma com maior número de falantes nativos no mundo. Baseado no dialeto de Pequim, o Mandarim Padrão (Putonghua) é uma língua tonal usada para unificar a comunicação na China.