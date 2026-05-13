Homem foi detido por policiais da 66ª DP (Piabetá) - Divulgação

Homem foi detido por policiais da 66ª DP (Piabetá) Divulgação

Publicado 13/05/2026 16:14

Rio - Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (12), em Piabetá, bairro de Magé, na Baixada Fluminense, depois de balear um vizinho e, em seguida, disparar contra policiais civis que tentavam prendê-lo.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida por dois tiros. O ataque seria o desfecho de um histórico de violência. O criminoso já vinha há meses ameaçando a família do vizinho, que era alvo de furtos e assédios. Em episódios anteriores, o agressor já tinha até disparado contra a fachada da residência da família.

Ao ser cercado em casa, o homem desobedeceu à ordem de prisão e abriu fogo contra os agentes. Durante a troca de tiros, ele foi atingido, mas ainda tentou fugir por uma área de vegetação antes de ser contido pela equipe policial.

O suspeito foi levado sob custódia para um hospital da região e o caso foi registrado como tentativa de homicídio.