Homem foi detido por policiais da 66ª DP (Piabetá) Divulgação
Homem é preso por balear vizinho e atacar policiais a tiros na Baixada
Criminoso foi baleado pelos agentes e encaminhado a uma unidade de saúde da região
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Casal venezuelano é preso por injúria racial contra guia turístico no Cristo Redentor
Vítima denunciou ter sido chamada de "macaco" e "macaquito" durante confusão envolvendo turistas no principal ponto turístico do Rio
PF recupera peças sacras e as devolve à Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores
Atril litúrgico e porta-paz de prata de lei, avaliados em R$ 85 mil, eram oferecidos em leilões de São Paulo
Primeiro dia de vacinação contra covid-19 tem alta procura de idosos e gestantes em postos de saúde
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