Agentes levaram os detidos para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) - Reprodução

Agentes levaram os detidos para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes)Reprodução

Publicado 13/05/2026 12:49

Rio - As polícias Civil e Militar realizam, nesta quarta-feira (13), uma operação para reprimir a atuação de traficantes do Comando Vermelho na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, Zona Sudoeste. Até o momento, 14 homens foram presos. Os agentes também apreenderam duas granadas e um revólver.

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Segundo as investigações da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), criminosos estariam coagindo moradores e comerciantes, além de exigir pagamentos ilegais e impor a contratação de serviços clandestinos oferecidos pela facção. Ainda de acordo com os agentes, o grupo usa armas de fogo para intimidar a população local.



Na operação desta quarta, os policiais realizam buscas por integrantes apontados como responsáveis pelo tráfico de drogas na comunidade. As equipes também fiscalizam veículos para verificar possíveis ligações com roubos ocorridos no Recreio dos Bandeirantes e regiões próximas.



A ação, que integra a Operação Contenção, conta ainda com o apoio da Light, que ajuda na identificação de comércios com ligação clandestina à rede de energia elétrica e cabeamentos de internet, conhecido como "gatonet", que são comercializados pelo Comando Vermelho.

Até o momento, quatro homens foram presos por tráfico de drogas e outros dez por furto de energia.



