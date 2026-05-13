Foragido da Justiça desde 2018, o suspeito foi preso por agentes da 7ª DP (Santa Teresa)Reprodução / Google Street View
Casal venezuelano é preso por injúria racial contra guia turístico no Cristo Redentor
Vítima denunciou ter sido chamada de "macaco" e "macaquito" durante confusão envolvendo turistas no principal ponto turístico do Rio
Polícia prende executor do tribunal do tráfico da Cidade de Deus
Homem era responsável por assassinar rivais sob ordens da facção: cinco suspeitos foram também foram detidos
Bufê em São Gonçalo fecha as portas e deixa cerca de 80 famílias com prejuízos de até R$ 7 mil
Delegacia do Consumidor (Decon) já identificou parte das vítimas e investiga o caso
Homem é preso por balear vizinho e atacar policiais a tiros na Baixada
Criminoso foi baleado pelos agentes e encaminhado a uma unidade de saúde da região
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PF recupera peças sacras e as devolve à Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores
Atril litúrgico e porta-paz de prata de lei, avaliados em R$ 85 mil, eram oferecidos em leilões de São Paulo
Primeiro dia de vacinação contra covid-19 tem alta procura de idosos e gestantes em postos de saúde
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