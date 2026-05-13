Foragido da Justiça desde 2018, o suspeito foi preso por agentes da 7ª DP (Santa Teresa) - Reprodução / Google Street View

Foragido da Justiça desde 2018, o suspeito foi preso por agentes da 7ª DP (Santa Teresa)Reprodução / Google Street View

Publicado 13/05/2026 16:04 | Atualizado 13/05/2026 17:01

Um casal de venezuelanos foi preso em flagrante por injúria racial por ofender um guia turístico no Cristo Redentor, na Zona Sul. O caso aconteceu em um dos principais cartões-postais do país e provocou indignação entre trabalhadores do setor turístico que testemunharam o caso, que aconteceu na segunda-feira (11),

Segundo informações da polícia, o guia turístico trabalhava acompanhado da mulher, que também atua na área, durante um ensaio de fotos com um grupo de turistas no monumento. Em determinado momento, ele teria se posicionado ao lado para evitar que outras pessoas aparecessem nas imagens.

De acordo com a vítima, um casal venezuelano que estava próximo entendeu que o movimento atrapalhou as fotografias que faziam no local. Após a situação, os dois passaram a insultar o guia com palavras de cunho racista, incluindo os termos 'macaco' e 'macaquito'.

O guia conseguiu manter os suspeitos no local até a chegada da Polícia Militar. Os dois foram conduzidos para a 7ª DP (Santa Teresa), onde testemunhas confirmaram a versão apresentada pelas vítimas.

A Polícia Civil informou que ambos foram autuados em flagrante por injúria por preconceito. O caso foi encaminhado à Justiça e a audiência de custódia dos acusados está marcada para esta quinta-feira (14).