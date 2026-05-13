Laura Ronai, Nora Ronai e Manoela Ronai - Érica Martin / Agência O Dia

Laura Ronai, Nora Ronai e Manoela RonaiÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/05/2026 14:54

Rio - O primeiro dia de aplicação da vacina atualizada contra a cepa LP8.1 da covid-19, nesta quarta-feira (13), movimentou o Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul. Idosos de 70 anos ou mais e gestantes, que integram o grupo no qual a imunização é destinada nessa etapa inicial, ressaltaram a importância de receber a nova dose.

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Na 36ª semana de gestação, Tessali Nabekura, de 37 anos, recebeu orientações médicas sobre a vacina atualizada e não perdeu tempo. "É muito importante a questão da vacinação. Hoje mesmo a médica passou e eu já vim correndo aqui me vacinar", contou a bibliotecária.

À espera do terceiro filho, a redatora digital Manoela Ronai, de 36, foi acompanhada da mãe, Laura Ronai, de 70, e da avó, Nora Ronai, de 102. "Como todas nós nos enquadrávamos para a nova vacina, resolvemos vir em 'trupe'. Sempre quando temos a oportunidade, a gente vem correndo, porque é um serviço muito bacana", afirmou.

Professora de música na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), Laura resolveu atualizar a caderneta porque quer acompanhar o crescimento dos netinhos: "A família que se vacina junta, sobrevive junta. É muito importante. Eu quero ver esse neto crescer e os outros que eu tenho também".

A matriarca, Nora, revelou que o segredo da longevidade, além de um pouco de "sorte", é a imunização. "Antigamente eu já estaria morta, porque não havia vacina. Eu nem estaria viva. Eu acho importante. Pelo menos para quem quer viver", disse a professora aposentada da UFRJ.

A imunização contra a cepa LP8.1 está disponível nas 241 unidades de Atenção Primária do município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a atualização é necessária devido à circulação contínua do vírus e ao risco de casos graves entre pessoas mais vulneráveis.

Para os outros grupos, a vacinação ocorrerá de forma escalonada nas próximas semanas, conforme o envio de doses pelo Ministério da Saúde.



Mais vacinas

A secretaria, ainda, ressaltou a importância da imunização contra outras doenças sazonais, como gripe, febre amarela e sarampo. No caso da influenza, a campanha segue aberta para toda a população a partir dos seis meses de idade. Gestantes a partir da 28ª semana também devem receber a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), indicada para prevenir casos graves de bronquiolite em bebês.

Além da nova dose contra a covid-19, as gestantes seguiram a orientação e se imunizaram contra as outras doenças. "[Tomei] todas as recomendadas. Tanto para a gestante, quanto as do calendário nacional", comentou Tessali, assim como Manoela, que afirmou: "Estou com a minha carteirinha toda carimbada com todas as vacinas disponíveis".