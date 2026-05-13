Criminosos foram encaminhados para 32ª DP (Taquara) - Divulgação

Criminosos foram encaminhados para 32ª DP (Taquara)Divulgação

Publicado 13/05/2026 16:57 | Atualizado 13/05/2026 16:57

Rio - Um homem apontado como executor do 'tribunal do tráfico' da Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, foi preso por policiais da 32ª DP (Taquara). O criminoso, que já tinha histórico por roubo, era monitorado pelos agentes e foi localizado em Jacarepaguá, na terça-feira (12).



De acordo com a Polícia Civil, ele atuava na repressão interna da facção que domina a região, sendo responsável por assassinar rivais ou pessoas que descumprissem as regras impostas pela organização, sempre sob ordens das lideranças locais. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e associação para o tráfico.



Confronto e prisões na Taquara

Ainda na região da Taquara, a Polícia Militar realizou uma ação na localidade do Ipadu que terminou com outros cinco suspeitos presos. Segundo o comando do 18º BPM (Jacarepaguá), as equipes foram atacadas a tiros por criminosos armados assim que chegaram ao local, gerando um confronto.



Após a troca de tiros, os militares conseguiram deter o grupo e apreenderam, uma pistola, um bloqueador de sinal (usado para desativar rastreadores), um rádio comunicador e entorpecentes.



O executor e os outros presos na operação foram encaminhados para a 32ª DP.