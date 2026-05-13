Criminosos foram encaminhados para 32ª DP (Taquara)Divulgação
De acordo com a Polícia Civil, ele atuava na repressão interna da facção que domina a região, sendo responsável por assassinar rivais ou pessoas que descumprissem as regras impostas pela organização, sempre sob ordens das lideranças locais. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e associação para o tráfico.
Confronto e prisões na Taquara
Após a troca de tiros, os militares conseguiram deter o grupo e apreenderam, uma pistola, um bloqueador de sinal (usado para desativar rastreadores), um rádio comunicador e entorpecentes.
O executor e os outros presos na operação foram encaminhados para a 32ª DP.
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