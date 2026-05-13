Agente foi baleado na Rua 12, no Engenho do Mato - Google Street View

Agente foi baleado na Rua 12, no Engenho do MatoGoogle Street View

Publicado 13/05/2026 13:39

Rio - Integrante da equipe do Segurança Presente, o PM Tiago Monteiro de Lima foi baleado, na manhã desta quarta-feira (13), no bairro Engenho do Mato, em Niterói, na Região Metropolitana. O agente participava de uma apreensão de drogas quando foi atacado por criminosos.

Durante a ação, na Rua 12, ele acabou atingido no ombro, sendo socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. O estado de saúde do policial é estável.



Ainda na ocorrência, um homem acabou preso em flagrante. Com ele, foram apreendidas 44 unidades de drogas à base de maconha, além de 77 pinos de cocaína e 47 unidades de crack.



O preso possui duas anotações criminais por tráfico de drogas. O caso segue em apuração pela 77ª (Icaraí)