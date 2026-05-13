Guarda-corpo e piso do píer ficaram danificados no Mirante do Leblon - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Guarda-corpo e piso do píer ficaram danificados no Mirante do LeblonReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 13/05/2026 09:48 | Atualizado 13/05/2026 10:53

Rio - O aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil terminou na manhã desta quarta-feira (13), no Rio de Janeiro. As ondas de até 3 metros chegaram a danificar a estrutura do guarda-corpo e o piso de madeira do píer no Mirante do Leblon, na Zona Sul.

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Funcionários da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) chegaram no local por volta das 9h30. Em nota, a Prefeitura do Rio informou que equipes técnicas foram enviadas para vistoriar o píer e um laudo técnico será preparado para a execução dos reparos necessários. "A Gerência Executiva Local (GEL) da Lagoa realizou a interdição preventiva de trecho para garantir a segurança de pedestres e motoristas", comunicou.

O mar alcançou a Avenida Delfim Moreira, entre os postos 11 e 12, e a Comlurb precisou retirar mais de 37 toneladas de areia da via - quantidade equivalente ao peso de 30 carros populares. Foram 150 garis atuando na limpeza e na devolução do material para a praia durante a terça-feira (12).

Na Praia de Copacabana, um grupo de turistas precisou de ajuda para conseguir sair do mar . A mineira Juliana Leite, de 54 anos, contou que não soube do aviso de ressaca e decidiu se aventurar para dar um mergulho.

""Eu não sabia que estava de ressaca. Vi a bandeira vermelha e percebi que o mar estava alto, mas a gente só ia até a canela. Só que até a água na canela me derrubou", contou a personal trainer.

Previsão do tempo

Após uma quarta-feira (13) com céu parcialmente nublado, a chuva chega ao Rio de Janeiro na quinta-feira (14), ainda que com pouca intensidade. A previsão indica que a temperatura deve variar entre 16º C e 33º C.

A instabilidade se mantém na sexta-feira (15), com nuvens cobrindo o sol e uma garoa podendo cair a qualquer momento do dia. Com ventos fracos a moderados, a máxima diminui para 27º C, mas a mínima se mantém em 16º C.

O fim de semana deve ter um cenário parecido com os dias anteriores. No sábado (16) e no domingo (17), o tempo permanece nublado e uma chuva fraca a isolada deve cair ao longo do dia.