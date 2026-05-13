Investigado foi preso e teve o celular apreendido - Divulgação

Investigado foi preso e teve o celular apreendidoDivulgação

Publicado 13/05/2026 08:14

Rio - A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (13), a segunda fase da “Operação Guardiões”, com o objetivo de reprimir os crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil na internet. Na ação, um homem de 26 anos foi preso em flagrante e teve o celular apreendido em Itaguaí, na Região Metropolitana.



Segundo a corporação, agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Durante as diligências, os policiais confirmaram que o suspeito armazenava e compartilhava o material ilícito. O aparelho será encaminhado à perícia.



As investigações apontam ainda que o homem é suspeito de compartilhar arquivos com cenas de abuso sexual infantil pela internet com usuários residentes na Colômbia e na Espanha.



A apuração teve início em 2025, após informações encaminhadas pela Polícia Nacional da Espanha ao Centro Especializado em Cibercrime da Ameripol (AC3), que redistribuiu os dados aos países envolvidos.

A Polícia Federal reforça a importância de orientar crianças e adolescentes sobre como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, destacando que eles podem e devem buscar ajuda. Segundo a corporação, a prevenção é a forma mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar desse público, e a informação segue sendo uma ferramenta fundamental no combate a esse tipo de crime.