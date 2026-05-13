Detido permanecerá no sistema prisional do Estado até extradição para Argentina - Divulgação / PF

Detido permanecerá no sistema prisional do Estado até extradição para Argentina Divulgação / PF

Publicado 13/05/2026 08:02

Rio - Um homem foragido da Justiça argentina foi preso em Búzios, na Região dos Lagos, no fim da noite desta terça- feira (12). Ele estava na lista da Difusão Vermelha da Interpol desde março deste ano.

Segundo a Polícia Federal, havia um mandado de prisão em aberto contra ele na Argentina desde sua condenação, em março, pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal agravada por vínculo e por violência de gênero.

Além disso, no Brasil, o homem já havia sido preso em flagrante por violência doméstica e respondia ao processo em liberdade.

O Supremo Tribunal Federal expediu um mandado de prisão preventiva para fins de extradição, cumprido nesta terça-feira (12) pelo Núcleo de Cooperação Internacional (NCI/Interpol) do Rio de Janeiro.

O detido foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanecerá até a extradição definitiva para a Argentina.