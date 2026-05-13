Malva Temporim, de 71 anos, foi atingida pelas costas por motociclista - Reprodução / Redes Sociais

Malva Temporim, de 71 anos, foi atingida pelas costas por motociclistaReprodução / Redes Sociais

Publicado 13/05/2026 09:11 | Atualizado 13/05/2026 09:24

A mulher deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, ainda na Baixada Fluminense, no último dia 9, com quadro de dor de cabeça, vômitos e perda de sentido. A idosa foi avaliada pela equipe multidisciplinar e realizou um exame de imagem, que localizou hematoma epidural, uma lesão provocava pelo traumatismo craniano sofrido.

Malva passou por cirurgia - realizada sem intercorrências - para drenagem do sangue no crânio. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, na manhã desta quarta-feira (13), a paciente segue sedada, respira com ajuda de aparelhos e recebe medicações para manter a pressão arterial estável.

Ainda de acordo com a prefeitura, exames mostraram que houve uma piora da função dos rins e sinais de inflamação/infeção no organismo. Por isso, a equipe médica iniciou o uso de um antibiótico mais amplo e solicitou culturas e exames complementares.

A vítima permanece em leito de Centro de Terapia Intensiva (CTI), sob monitorização contínua, cuidados intensivos e acompanhamento das equipes multiprofissionais, com vigilância rigorosa.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu no início da tarde do último dia 9, na Rua O, no bairro Fragoso, em Magé. Imagens que circulam nas redes sociais mostram Malva caminhando pela via quando um motociclista se aproxima em alta velocidade, realizando a manobra conhecida como "grau". A moto atinge a mulher pelas costas. O vídeo mostra que o condutor retornou para perto da idosa após perceber que a acertou.

O motociclista foi preso em flagrante, pelo crime de tentativa de homicídio, no mesmo dia. Policiais da 66ª DP (Piabetá), em conjunto com agentes municipais, o localizaram em seu local de trabalho.

Segundo a Polícia Civil, o homem confessou a ação e admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A motocicleta usada no crime foi encontrada escondida no quintal da residência dele e apreendida.