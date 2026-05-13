Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estão na comunidade nesta quarta-feira (13) - Reprodução / PMERJ

Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estão na comunidade nesta quarta-feira (13)Reprodução / PMERJ

Publicado 13/05/2026 07:27 | Atualizado 13/05/2026 13:07

Rio - A comunidade Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, amanheceu com uma operação da Polícia Militar nesta quarta-feira (13). Segundo a corporação, o objetivo é combater disputas territoriais entre grupos criminosos na região. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão no local.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que nove escolas da região foram impactadas pela operação. Além disso, uma UPA suspendeu o funcionamento e outras duas, mantiveram o atendimento sem visitas externas.

A ação, feita pelas equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) e do2º Comando de Policiamento de Área (CPA), não teve, porém, registros de prisão ou de apreensão, informou a PM.