Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estão na comunidade nesta quarta-feira (13)Reprodução / PMERJ
Operação na Cidade de Deus busca combater disputas territoriais
Nove escolas e uma UPA foram impactadas
Civil e PM miram reprimir atuação do Comando Vermelho com operação na comunidade Cesar Maia
Até o momento, 14 homens foram presos e duas granadas apreendidas
Nova unidade do Ginásio Educacional Tecnológico é inaugurada na Zona Norte
Ao todo, são 307 GETs espalhados pelo Rio, com 125 mil alunos atendidos
Acusado de matar homem por dívida de R$ 500 é preso na Baixada Fluminense
Ação ocorreu nesta terça-feira (12), em Itaguaí
Confusão em restaurante: Ed Motta teria chamado funcionário de 'paraíba' em episódio anterior
Cantor teria ofendido atendente em 2025 em um áudio enviado para o estabelecimento
Governador em exercício do Rio troca comando do Detro
Presidente e diretor da autarquia deixaram suas funções, em decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (13)
Dia de Nossa Senhora de Fátima: Fiéis lotam santuários no Rio e pedem mais saúde e proteção
'Ela está no coração do povo brasileiro', exaltou padre da igreja do Centro
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