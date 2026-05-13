Acusado de matar homem por dívida de R$ 500 é preso na Baixada Fluminense - Divulgação / Polícia Civil

Acusado de matar homem por dívida de R$ 500 é preso na Baixada FluminenseDivulgação / Polícia Civil

Publicado 13/05/2026 12:03

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta terça-feira (12), Ithalo Alves da Silva Dantas, acusado pela morte de Leonardo Freire de Morais, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu em maio de 2025, no Jardim Guandu, em Nova Iguaçu.



As investigações apontaram que a motivação do homicídio foi fútil, decorrente de uma desavença financeira. A vítima devia R$ 500 após negociar um veículo e uma caixa de marcha.

De acordo com a Polícia Civil, Ithalo, junto com dois comparsas, abordaram Leonardo em uma via pública após o monitorarem em um estabelecimento comercial. A vítima, então, foi baleada.

O laudo pericial confirmou que a morte foi causado por disparos que atingiram Leonardo na região da têmpora direita e na cervical esquerda, causando laceração encefálica, ou seja, no cérebro.



Os agentes localizaram o autor dos disparos em um imóvel no bairro Engenho, em Itaguaí, onde cumpriram um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. As investigações continuam para localizar os outros envolvidos e esclarecer as demais circunstâncias do crime.