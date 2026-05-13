Ginásio Educacional Tecnológico (GET) CIEP Samuel Wainer, que fica na Tijuca, Zona Norte do Rio, se destaca pelo ensino de mandarim - Divulgação/ Iago Campos

Ginásio Educacional Tecnológico (GET) CIEP Samuel Wainer, que fica na Tijuca, Zona Norte do Rio, se destaca pelo ensino de mandarimDivulgação/ Iago Campos

Publicado 13/05/2026 12:48

Rio - Uma nova unidade do Ginásio Educacional Tecnológico (GET) bilíngue foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (13), na Tijuca, Zona Norte. Na grade do GET CIEP Samuel Wainer, um destaque é o ensino de mandarim.



O centro educacional ampliou a oferta para cerca de 270 estudantes do ensino fundamental, totalizando 125 mil atendidos em toda a cidade. Atualmente, são 307 GETs espalhados pelo Rio



"Os professores acompanham o resultado dos alunos com um painel de gestão e, a partir desses resultados, conseguimos fortalecer o ensino, para que todos consigam seguir seu período de aprendizagem dentro da sua realidade", disse o prefeito Eduardo Cavaliere.

De acordo com a gestão municipal, os GETs tem o objetivo de integrar diferentes áreas do conhecimento e estimulam o pensamento crítico, a sensibilidade, a criatividade e o protagonismo dos jovens.

Lançado em março de 2022, o modelo, ainda segundo a Prefeitura do Rio, busca ampliar o desenvolvimento de competências e habilidades alinhadas às demandas contemporâneas.

A estrutura dos GETs conta com inteligência artificial, impressoras 3D, cortadoras a laser, óculos de projeção, kits de robótica e máquinas de costura.