Movimentação dos fiéis na Igreja de Nossa Senhora de Fátima na manhã desta quarta (13) - Érica Martin / Agência O Dia

Movimentação dos fiéis na Igreja de Nossa Senhora de Fátima na manhã desta quarta (13)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/05/2026 11:29

Rio – Os santuários de Nossa Senhora de Fátima no Centro e no Recreio atraíram milhares de fiéis desde as primeiras horas desta quarta-feira (13) para agradecer à intercessora por saúde e proteção. A programação na igreja da Rua Riachuelo começou com a tradicional alvorada, às 5h, e seguirá até as 20h, com procissão.

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A psicóloga Palmira de Fátima, que faz aniversário no dia dedicado à Nossa Senhora, contou ao DIA um pouco de sua história: “Completo 68 anos hoje. Meus pais são portugueses, e Nossa Senhora de Fátima também é padroeira de lá, assim como a Aparecida é do Brasil. Então como nasci nesse dia, eles me deram o nome da minha vó, Palmira, porque eu fui a primeira bebê a nascer depois dela ter falecido, e Fátima, porque não tinha como não botar. Então todo 13 de maio eu venho agradecer por mais um ano, pedir por mais saúde para voltar no ano seguinte. Há 16 anos faço isso. Procuro uma igreja e rezo a missa das 9h, peço paz para o mundo inteiro. Meu milagre é minha saúde, e eu sempre agradeço.”

Outro aniversariante que divide a data com a padroeira é o advogado Júlio Cordeiro, 65. Ele comentou que também repete a tradição: “Venho todo ano para comemorar. É uma experiência maravilhosa, é um costume que eu ‘peguei’ da minha mãe, que me trouxe desde que eu nasci. Assim que eu atingi uma idade em que eu podia decidir se queria vir, eu continuei. Ela já faleceu há muitos anos, mas eu sigo vindo, agora com minha esposa."



Sandra Magalhães, 64, mulher de Júlio, revelou que passou a ser devota pela influência do companheiro. “É um dia bastante feliz para nossa família, porque uma pessoa nascida no dia da Mãe de Jesus é uma benção. Eu não era devota, sou sincera, mas aprendi a ser com o meu marido. Agora a gente também traz o Antônio [neto], para ver se ele entra nesse clima também”, brincou a aposentada.

Já a economista Heloísa Oliveira, 77, compartilhou com o DIA um milagre que recebeu com a ajuda de Nossa Senhora: "Eu sou devotíssima, sempre frequento porque moro pertinho, toda festa que acontece aqui eu estou presente. Inclusive já tive vários milagres. Com 23 anos eu estive perto de morrer por conta de uma doença muito forte, que os médicos não conseguiam resolver, aí num 13 de maio eu vim, pedi pela minha saúde, e graças a Deus, aconteceu, sobrevivi. Hoje eu pedi por mais força, mais luz, para que minha vida siga assim, longe das cadeiras de rodas e de deficiências, sem problema nenhum."

Para o padre José Martins dos Reis, 71, que congrega no santuário do Centro há nove anos, a padroeira faz parte da história do país: "Ela está no coração de todos nós católicos e no do povo brasileiro. E essa igreja tem uma história boa, teve seu início lá em 1939, com a primeira missa celebrada aqui na Rua Riachuelo. Aqui no entorno moravam muitos portugueses, italianos, espanhóis, e juntamente com os padres orionitas, eles tomaram a iniciativa de construir essa casa para a Nossa Senhora. Então é uma festa de 87 anos, que se divide em duas, porque em maio celebramos a primeira aparição, e em outubro, a última."

José também revelou ter sido também um dos que já receberam um milagre: "Recebi já muitos testemunhos maravilhosos de graça, de cura nessa vida, mas eu também sou exemplo. Quando eu era criança, minha mãe sempre dava um santinho para cada filho, e eu venho de uma família de 11 irmãos, né? Sou o segundo. E ela me deu o de Fátima, aquela que viria a nortear a minha vida, e eu senti o chamado para ser padre."

A Igreja de Nossa Senhora de Fátima fica na Rua Riachuelo, 367, no Centro. As missas desta quarta (13) ocorrem a cada uma hora. Ao fim da festividade, às 20h, os fiéis vão percorrer as ruas do entorno com a imagem, passando pela capelinha localizada no Bairro de Fátima.

No Santuário do Recreio, localizado na Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, a movimentação também foi intensa desde cedo, com missas e muitos pedidos de bênçãos.

* Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro