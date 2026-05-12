Malva Temporim, de 61 anos, foi atingida pelas costasReprodução / Redes Sociais
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Ação ocorreu em em Itaguaí, na Região Metropolitana
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Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto na Argentina
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