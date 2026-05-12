Malva Temporim, de 61 anos, foi atingida pelas costas - Reprodução / Redes Sociais

Malva Temporim, de 61 anos, foi atingida pelas costasReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/05/2026 10:03 | Atualizado 13/05/2026 08:53

Rio - Uma idosa, de 71 anos, está internada em estado gravíssimo depois de ser atropelada por um homem que empinava uma moto, em Magé, na Baixada Fluminense. Malva Temporim teve traumatismo craniano. O condutor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

O atropelamento ocorreu no início da tarde do último sábado (9), na Rua O, no bairro Fragoso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caminhando pela via quando um motociclista se aproxima em alta velocidade, realizando a manobra conhecida como "grau". A moto atinge Malva pelas costas. O vídeo mostra que o condutor retornou para perto da idosa após perceber que a acertou.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense.

Segundo a prefeitura, ela deu entrada com quadro de dor de cabeça, vômitos e perda de sentido. Malva foi avaliada por uma equipe multidisciplinar e realizou exame de imagem, que constatou hematoma epidural, causado pelo traumatismo craniano. A idosa passou por cirurgia para drenagem do sangue na cabeça, realizada sem intercorrências.

Na manhã desta terça-feira (12), Malva segue internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sedada e entubada. Ainda de acordo com a prefeitura, seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

Prisão

O motociclista foi preso em flagrante, por tentativa de homicídio, ainda no sábado (9). Policiais da 66ª DP (Piabetá), em conjunto com agentes municipais, localizaram o autor em seu local de trabalho, no mesmo bairro do atropelamento.

Segundo a Polícia Civil, o homem confessou a ação e admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A motocicleta usada no crime foi encontrada escondida no quintal da residência dele e apreendida.