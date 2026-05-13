Andressa dos Santos foi presa por agentes do Segurança Presente Niterói - Reprodução

Andressa dos Santos foi presa por agentes do Segurança Presente NiteróiReprodução

Publicado 13/05/2026 10:20

Rio - Uma mulher foi presa, na noite desta terça-feira (12), por suspeita de agressão contra a gerente e uma funcionária de um spa, em Niterói, na Região Metropolitana. Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), Andressa dos Prazeres dos Santos, de 26 anos, chegou a furar o rosto de uma das vítimas com um lápis para sobrancelha.

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O crime aconteceu na Rua Miguel de Frias, no bairro Icaraí. De acordo com a Segov, uma equipe do Segurança Presente Niterói encontrou uma viatura da Polícia Civil parada na via e um policial tentando separar uma briga entre três mulheres. Os agentes foram ao local para dar apoio e localizaram Andressa bastante alterada, desobedecendo às ordens para parar as agressões.



Os agentes descobriram que a mulher alegou ter recebido do namorado um serviço de spa. Durante o atendimento, funcionárias identificaram que a atividade não estava autorizada e pediram que a cliente deixasse o local. A situação evoluiu para uma discussão e agressões físicas contra a gerente e uma funcionária.



Ainda de acordo com os policiais, a vítima que teve o rosto perfurado pelo lápis de sobrancelha sofreu um intenso sangramento.



As mulheres feridas precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima, ainda em Niterói. Não há informações sobre suas identificações e estados de saúde.

O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí) como lesão corporal. A Polícia Civil informou que os envolvidos prestaram depoimentos e as vítimas irão passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.