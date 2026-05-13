Guilherme Fernando da Conceição Gomes foi preso por engano e solto nesta quarta-feira (13) - Acervo pessoal

Guilherme Fernando da Conceição Gomes foi preso por engano e solto nesta quarta-feira (13)Acervo pessoal

Publicado 13/05/2026 11:02

Rio - Dez dias depois de ser preso por engano, o motoboy Guilherme Fernando da Conceição Gomes, de 33 anos, deixou a Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha, no Complexo de Gericinó, na manhã desta quarta-feira (13), após a Justiça considerar ilegal o reconhecimento fotográfico que o acusou de participar de uma tentativa de assalto a um policial militar, na Tijuca, na Zona Norte.

O caso, revelado pelo DIA na última quinta-feira (7), aconteceu no domingo (3) . Segundo o registro de ocorrência, o agente sofreu uma tentativa de assalto, próximo à UPA da Tijuca, por volta das 11h45. No mesmo horário, Guilherme estava em um ponto de ônibus no Rio Comprido, na Região Central, a caminho do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul.

Na unidade de saúde, um policial tirou uma foto de Guilherme enquanto aguardava atendimento. A imagem foi enviada para a vítima da tentativa de assalto, que em princípio não o reconheceu como autor do crime. Porém, os familiares que estavam no carro no momento do assalto afirmaram se tratar de Guilherme. O motoboy foi preso ainda no hospital e levado à 19ª DP (Tijuca).

Câmeras de segurança flagraram Guilherme e a mulher caminhando para um ponto de ônibus, na Rua do Bispo e em seguida na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, às 11h34 daquele dia.

Na decisão, a qual O DIA teve acesso, o magistrado criticou a condução da investigação e afirmou que, mesmo com decisão já consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, houve "despreparo de agentes de segurança pública" na produção da prova através de um reconhecimento fotográfico.

"É lamentável, que após anos de jurisprudência consolidada do STJ, fique exteriorizado o despreparo de agentes de segurança pública, que promovem a colhida de prova de forma ilícita, que se torna imprestável em processo penal. A inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP (Código de Processo Penal) motivam o reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado, que deve ser desconsiderado pelo Juízo", afirmou o magistrado em sua sentença.

