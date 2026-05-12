?Cerca de 300 quilos de alimentos foram descartados após fiscalização identificar irregularidades sanitárias no estabelecimento. - Divulgação PCRJ

?Cerca de 300 quilos de alimentos foram descartados após fiscalização identificar irregularidades sanitárias no estabelecimento.Divulgação PCRJ

Publicado 12/05/2026 19:10

A Polícia Civil fechou na manhã desta segunda-feira uma fábrica clandestina de salgados que funcionava na Estrada da Curicica, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste. A operação, que também contou com agentes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

O gerente do estabelecimento foi preso em flagrante pelos crimes contra as relações de consumo e furto de energia elétrica.

A fábrica funcionava em condições insalubres. Imagens registradas no local mostram um ambiente tomado por sujeira, lixo acumulado, infestação de baratas e óleo velho reutilizado na produção dos alimentos.



Aproximadamente 300 kg de alimentos foram inutilizados devido às condições impróprias para consumo.