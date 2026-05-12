?Cerca de 300 quilos de alimentos foram descartados após fiscalização identificar irregularidades sanitárias no estabelecimento.Divulgação PCRJ
Fábrica clandestina de salgados é fechada pela polícia em Jacarepaguá
Estabelecimento funcionava em condições insalubres, com infestação de baratas, lixo e óleo reutilizado. Gerente foi preso em flagrante
Alerj exonera 40 do gabinete de Thiago Rangel após prisão ser mantida pelo STF
Deputado estadual investigado na Operação Unha e Carne foi afastado das funções parlamentares; Conselho de Ética da Casa abrirá processo disciplinar
Comissão da Alerj oficia órgãos de segurança após morte de jovem por policial civil
Grupo questiona por que o autor do disparo deixou o local sem ser preso em flagrante
Três pessoas ficam feridas em colisão seguida de incêndio no Centro
Acidente entre dois carros aconteceu na Avenida Presidente Antônio Carlos, próximo ao Consulado da Itália
Palácio Tiradentes pode se tornar patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado
Segundo a justificativa, o espaço se transformou em um dos principais referenciais da democracia brasileira
Projeto de banheiro neutro para pessoas trans sai de pauta na Alerj
Proposta recebeu 35 emendas e não foi encaminhada para ser votada em plenário
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