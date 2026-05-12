Ex-governador do Rio, Cláudio Castro - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Ex-governador do Rio, Cláudio CastroCarlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 12/05/2026 19:09 | Atualizado 12/05/2026 22:10

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) suspendeu trechos do decreto do ex-governador Cláudio Castro que ampliavam os benefícios de segurança institucional para ex-governadores do estado. A decisão liminar foi concedida na segunda-feira (11) pelo Órgão Especial do TJRJ, em ação apresentada pela deputada estadual Renata Souza, que questionou a constitucionalidade do Decreto Estadual nº 50.144/2026.

Na decisão, o desembargador relator Joaquim Domingos de Almeida Neto entendeu que o decreto extrapolou os limites estabelecidos pela legislação estadual ao:



- Ampliar a segurança institucional para cônjuges e filhos de ex-governadores

- Permitir a extensão potencialmente indefinida do benefício

- Gerar novas despesas públicas sem previsão legal



Segundo o magistrado, "não há previsão legal" para a ampliação promovida pelo decreto, o que torna "evidente a violação ao princípio da legalidade".



A decisão também destaca o risco de dano ao erário em razão da criação de despesas sem autorização legal. Por esse motivo, foi determinada a suspensão cautelar dos artigos 3º e 4º do decreto até o julgamento definitivo da ação.