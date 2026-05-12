Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) suspendeu trechos do decreto do ex-governador Cláudio Castro que ampliavam os benefícios de segurança institucional para ex-governadores do estado. A decisão liminar foi concedida na segunda-feira (11) pelo Órgão Especial do TJRJ, em ação apresentada pela deputada estadual Renata Souza, que questionou a constitucionalidade do Decreto Estadual nº 50.144/2026.
Na decisão, o desembargador relator Joaquim Domingos de Almeida Neto entendeu que o decreto extrapolou os limites estabelecidos pela legislação estadual ao:
- Ampliar a segurança institucional para cônjuges e filhos de ex-governadores - Permitir a extensão potencialmente indefinida do benefício - Gerar novas despesas públicas sem previsão legal
Segundo o magistrado, "não há previsão legal" para a ampliação promovida pelo decreto, o que torna "evidente a violação ao princípio da legalidade".
A decisão também destaca o risco de dano ao erário em razão da criação de despesas sem autorização legal. Por esse motivo, foi determinada a suspensão cautelar dos artigos 3º e 4º do decreto até o julgamento definitivo da ação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.