Rio amanheceu nublado nesta sexta-feira (15); instabilidade segue no fim de semana - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio amanheceu nublado nesta sexta-feira (15); instabilidade segue no fim de semanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 15/05/2026 13:00 | Atualizado 15/05/2026 13:01

Rio – A aproximação de áreas de instabilidade influenciará o tempo no Rio a partir desta sexta-feira (15). A previsão para o fim de semana e o começo da próxima, segundo o Alerta Rio, é de céu nublado, ventos fracos e chuva isolada.

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Nesta sexta, o céu tem poucas nuvens, e há chance de chuvisco para a tarde e à noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima prevista de 28°C, e mínima, de 20°C.

O cenário se mantém no sábado (16), com temperaturas variando entre 18°C e 29°C. E no domingo (17), os ventos serão fracos a moderados, e os termômetros podem marcar até 33°C.



Na segunda (18), a mínima será de 18°C e máxima, de 26°C. O tempo será marcado por ventos fracos e céu encoberto. Para a terça (19), a entrada de ventos úmidos do oceano causará céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada a qualquer momento. A mínima é de 16°C e a máxima, de 23°C. Ventará de moderado a forte.