Rio amanheceu nublado nesta sexta-feira (15); instabilidade segue no fim de semanaReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Previsão indica céu nublado e chuva isolada para final de semana no Rio
Nesta sexta (15), a máxima é de 28°C
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